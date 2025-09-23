logo pulso
Liga MX: Horario y canales de los partidos del martes

Destacan el Chivas vs Necaxa y FC Juárez vs Pumas

Por El Universal

Septiembre 23, 2025 12:30 p.m.
A
Liga MX: Horario y canales de los partidos del martes

Este martes comienza la Jornada 10 del torneo Apertura 2025. Cuatro partidos inician esta fecha doble del futbol mexicano.
El encuentro Chivas vs Necaxa desde el estadio Akron, el más atractivo de esta noche. El regreso de Fernando Gago a Guadalajara, luego de su polémica salida del Rebaño, condimenta este enfrentamiento.
Otro de los "cuatro grandes" que entra en acción esta noche son los Pumas de Efraín Juárez. El Club Universidad Nacional visita el estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentar a los Bravos.
Los Tuzos del Pachuca, que cayeron increíblemente en casa ante el Querétaro, visitan hoy al Puebla, el peor equipo en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX.
El cotejo que cierra la actividad de este martes será la visita del Mazatlán FC al León, ambos equipos en busca de meterse a los puestos de Play in.
Horario y canales para ver los juegos de hoy, martes 23 de septiembre
Sólo un partido de este día va por televisión abierta. Te contamos los detalles sobre los encuentros de este martes.
Puebla vs Pachuca/19:00 horas/ Caliente TV y Tubi
Chivas vs Necaxa/ 19:07 horas/ Amazon Prime
FC Juárez vs Pumas/ 21:00 horas/ Azteca 7, Caliente TV y TubiC
León vs Mazatlán FC/ 21:05 horas/ Caliente TV y Tubi

Liga MX: Horario y canales de los partidos del martes
Liga MX: Horario y canales de los partidos del martes

Liga MX: Horario y canales de los partidos del martes

Destacan el Chivas vs Necaxa y FC Juárez vs Pumas

