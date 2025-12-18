Raúl Rocha Cantú enfrenta orden de aprehensión por tráfico ilícito

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le instruyera pronunciarse sobre el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que actúa apegada al debido proceso y al marco jurídico en la investigación del copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, quien cuenta con orden de aprehensión por su presunta implicación en una red de tráfico de combustible, drogas y armas.

En un escueto mensaje difundido en una red social, la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la Presidencia de la República, se comprometió a que en cuanto exista información susceptible de ser difundida, se hará del conocimiento de la opinión pública.

Un juez de Distrito reactivó la orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen de "Miss Universo", tras revocar el estatus de testigo colaborador que le concedió el exfiscal Alejandro Gertz Manero.

La orden de captura contra Rocha Cantú, a quien se identifica como socio de Jacobo Reyes León, alias "Yeicob", en la red de tráfico de combustible, armas y drogas, fue girada el lunes por Octavio Alarcón Terrón, juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, por delincuencia organizada, en la modalidad de los delitos de tráfico de armas e hidrocarburos dentro de la causa penal 495/2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El juzgador consideró que los datos de prueba presentados por la FGR son suficientes para ordenar la captura de Rocha Cantú, quien supuestamente "tiene funciones de dirección, en la organización investigada, inyecta capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos de América, ha pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León alias "Yaicob" y/o "El Lic" y/o "El Licenciado" a cambio de información, pues este último como intermediario le consigue información en la FEMDO; Daniel Roldán Morales alias "El Inge" y/o "Dani"; se encarga de transferir las ganancias generadas por la venta de combustible a Raúl, tiene estaciones de servicio (gasolineras), las cuales provee con el combustible ilícito que obtiene la organización.

De igual forma, señala la FGR en la acusación, "la persona investigada mantiene comunicación principalmente con Jacobo Reyes León alias "Yaicob" y/o "El Lic" y/o "El Licenciado" y Daniel Roldán Morales alias "El Inge" y/o "Dani" y se encarga de inyectar capital".

Y resalta: Como lo expone la fiscalía, la inyección de capital por parte de este miembro de la organización criminal identificado como Raúl Rocha Cantú alias "RAÚL ROCHA", ha sido crucial para el incremento exponencial de las ganancias deducidas de la comercialización ilícita de hidrocarburo, mantiene comunicación principalmente con Jacobo Reyes León alias "Yaicob" y/o "El Lic" y/o "El Licenciado" y Daniel Roldán Morales alias "El Inge" y/o "Dani" y Sergio Hurtado Perea".

Rocha Cantú pasó, en cuestión de semanas, de estar bajo protección ministerial a ser nuevamente objetivo de una pesquisa federal.

La investigación de la FGR contra una organización ligada presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación y a la Unión de Tepito, desplegó un escándalo tras involucrar a uno de los empresarios más visibles del espectáculo internacional: el regiomontano Raúl Rocha Cantú, dueño de los derechos de Miss Universo.

La orden de aprehensión librada por un juez federal en Querétaro lo colocó no como patrocinador de coronas, sino como pieza clave de una red criminal dedicada al tráfico de armas y al comercio ilegal de hidrocarburos.

Esa indagatoria reveló que Rocha Cantú formaba parte de la organización desde diciembre de 2024, con funciones de dirección y poder financiero.