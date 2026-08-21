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Reaparece alcalde tras Operativo Enjambre

Por Redacción

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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      VILLAHERMOSA, Tab.- El presidente municipal de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, reapareció públicamente a través de un mensaje en video, luego del Operativo Enjambre implementado este miércoles por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

      Confirmó que la fiscalía abrió una carpeta de investigación en su contra, acusándolo de delitos como tráfico de combustible, portación de armas y narcotráfico, por lo que contrató la asistencia de un abogado para investigar el trasfondo de las denuncias que pesan sobre él y personal del Ayuntamiento de Paraíso.

      "En estos momentos me encuentro en condiciones de informarles que la Fiscalía General de la República, con sede en Tabasco, está llevando a cabo investigaciones en mi contra y de otros servidores públicos del Ayuntamiento dentro de la carpeta de investigación número FED/TAB/VHS/00-00749/2026.

      "Según existen denuncias o querellas, porque supuestamente cometimos los delitos del uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura, portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente, posesión ilícita de hidrocarburos y posesión de narcóticos", reveló.

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