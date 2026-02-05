logo pulso
Reapertura de salón de belleza en el Senado genera polémica

En redes arremeten contra el uso de recursos públicos para este fin

Por El Universal

Febrero 05, 2026 11:29 a.m.
A
Reapertura de salón de belleza en el Senado genera polémica

El pasado 4 de febrero, se dio a conocer la reapertura de un salón de belleza en el Senado de la República, el cual tiene servicio solo cuando hay Sesión Plenaria.

No obstante, minutos después de darse a conocer el hecho, personal de resguardo colocó sellos para clausurar ese espacio, sin dar explicación alguna.

De acuerdo con el semanario Proceso, la peluquería contaba con servicio de 07:00 a 14:00 horas.

Por lo anterior, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, aseguró que se trata de "un espacio para apoyo a senadores".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Es un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras y a los senadores también, si se requiere, y no es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y Diputadas y aquí en la Cámara de Senadores y Senadoras también", afirmó.

- Salinas Pliego y Chumel Torres critican salón de belleza en el Senado

El empresario Ricardo Salinas Pliego y el influencer Chumel Torres encendieron la conversación en redes sociales tras lanzar duras críticas contra el salón de belleza instalado en el Senado.

Ambos personajes cuestionaron el uso de recursos públicos, lo que desató un nuevo debate sobre los privilegios, la austeridad y las prioridades dentro del recinto legislativo.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas recordó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues "se enojaba porque decía que los del PRI tenían lujos a costillas del pueblo".

Por su parte, el youtuber consideró que los senadores hacen todo "menos legislar". "Todo menos legislar, obvio pagado con nuestra lana".

Aunado a ello, aseveró: "Levántense temprano y arréglense [...] Sean gente de bien".

