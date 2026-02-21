Reconoce PT "divergencias" por Reforma Electoral; Morena niega fisuras con aliados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumplirá en los próximos días uno de los 100 compromisos que hizo al llegar al Gobierno de México: presentar su propuesta de Reforma Electoral. La iniciativa no avanzó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador porque Morena y sus aliados no tenían la mayoría en el Congreso, aunque ahora sí la tienen, el panorama se complicó por las diferencias que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista (PVEM) han dejado ver en temas como la reducción de recursos y los cambios en la forma de elegir a legisladores plurinominales, la vía que ambos partidos, y otros de oposición, usan para asegurarle cargos públicos a sus dirigentes sin necesidad de competir por el voto popular.

El respaldo del Verde Ecologista y el PT, aliado al lopezobradorismo durante las últimas dos décadas, se puso en duda desde finales de enero con declaraciones de legisladores de ambos partidos. Poco después, la Comisión Electoral creada en agosto desde la Presidencia para elaborar la reforma electoral, convocó a representantes de los partidos aliados para avanzar en la discusión de la iniciativa. Luego de meses de trabajo, consultas y más de 60 foros, la Presidenta Sheinbaum confirmó que presentará formalmente su iniciativa el próximo martes 24 de febrero.

Geovanna Bañuelos de la Torre, vicecoordinadora de las y los senadores del PT, describió que los diálogos, en los que participaron funcionarios como la Secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y Pablo Gómez, presidente de la Comisión Electoral y extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), han tomado jornadas intensas de seis a ocho horas diarias. Aseguró que se realizaron en un ambiente de "profundo respeto", pero reconoció que tienen "puntos de vista divergentes".

"Somos un movimiento de izquierda que está integrado por tres partidos políticos, donde no hay un pensamiento único, y qué bueno que no haya un pensamiento único porque la pluralidad es extraordinaria y enriquecedora", dijo en entrevista. Agregó que aun si no coinciden en todos los temas que aborde la reforma, desde el PT acordaron mantener apertura para discutirlos.

Además de los temas donde el PT y el PVEM han mostrado diferencias –la reducción de recursos y las legislaturas plurinominales–, la Senadora Bañuelos recordó que también han discutido con la Comisión presidencial los requisitos para crear nuevos partidos políticos, mejoras en la representación de ciudadanos en el extranjero, los mecanismos para procesos como la revocación de mandato y consultas ciudadanas. El debate, agregó, incluye cómo se integra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y la función de los Organismos Públicos Locales Electorales.

"Seguimos dando nuestros argumentos y nuestros razonamientos. Así será hasta el último momento, lo haremos en lo público y en lo privado también. Estamos construyendo y estamos intentando ver en qué podemos coincidir y en qué no", expuso.

Desde Morena, el bloque mayoritario en las cámaras de diputados y senadores, mantienen una postura de respaldo total. El Diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, adelantó esta semana que el partido apoyará la iniciativa de la Presidenta "como venga". En los últimos días reconoció que no será sencillo convencer a los partidos aliados en temas como el recorte presupuestal a los partidos, una propuesta que se impulsó desde el Gobierno federal de López Obrador, pero no avanzó.

El morenista Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reformas Político-Electorales en la Cámara de Diputados, explicó en entrevista que como bancada han acordado, si fuera necesario, explicar y defender la propuesta legislativa que la Presidenta Sheinbaum envíe.

"Solamente veo matiz en el tema de los recursos porque no necesariamente gusta a ningún partido que se le vea reducido, aunque sea mínimamente, su presupuesto", mencionó el legislador.

Cuestionado sobre el mensaje que darían los partidos aliados en caso de no respaldar la propuesta de la Presidenta, el Diputado retomó las palabras de Ricardo Monreal, quien aseguró que se trataría de "un desacuerdo legislativo momentáneo" que no pondría en duda las alianzas electorales rumbo a 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas.

"No creo que sea un tema que tengamos que maximizar o alarmarnos. Se vale no acompañar una iniciativa. No hay, digamos, un encono o una fractura. Si uno de los partidos en su libertad decide no apoyar porque hay algo que parezca que le afecta, pues habrá que respetarlo", dijo Lobo Román.

Diferencias con el PT y el PVEM

En enero, antes de que la Comisión presidencial invitara a sus aliados a discutir la reforma electoral, el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, opinó que no es necesaria una reforma porque Morena encabeza tanto el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En ese contexto, le recordó al partido guinda que necesita los votos de sus aliados para alcanzar la mayoría constitucional.

"En términos de reformas constitucionales, depende de lo que resuelva la 4T y la 4T depende de lo que resuelva el PT y el Verde: hay que decirlo con toda claridad, eso todo mundo lo sabe. El que quiera engañarse, pues que se engañe solo", dijo ese mes el Diputado Sandoval. Desde 2022, cuando el expresidente López Obrador presentó su reforma, el Partido del Trabajo la respaldó, pero pidió garantizar la supervivencia de los partidos pequeños para no favorecer únicamente a un "partido dominante".

El 28 de enero, el dirigente del PT, Alberto Anaya, y Karen Castrejón, del Partido Verde, ambos senadores, se mostraron dispuestos a respaldar a Morena. Lo anunciaron en conferencia de prensa en la que la dirigente morenista, Luisa María Alcalde, aseguró que la alianza electoral rumbo a 2027 no está en riesgo.

Sin embargo, conforme las negociaciones avanzaron, senadores del Partido Verde evidenciaron una serie de diferencias. Hasta el 18 de febrero, Manuel Velasco Coello, coordinador en el Senado del Partido Verde, dijo esperar que las propuestas de su partido, que incluyen ofrecer el mismo financiamiento a todos los partidos, sean tomadas en cuenta. Mientras que días antes, el Senador Luis Melgar, uno de los operadores del PVEM acusó en distintas entrevistas a Morena de intentar "fracturar acuerdos" o realizar cambios de último momento en temas que ya estaban pactados.

Sobre los temas pendientes a discutir, el Diputado Lobo Román recordó que la comisión que encabeza convocó desde el año pasado a foros que recabaron puntos de vista de grupos históricamente relajados como migrantes, la comunidad LGBTI+, personas indígenas y con discapacidad, por lo que asegura que el trabajo desde la Cámara de Diputados será incluir puntos sobre estos temas. El legislador adelantó que, una vez que se conozca la iniciativa presidencial, el Congreso convocará a nuevos foros de Parlamento Abierto para discutir temas específicos.

El tema de los legisladores plurinominales también ha causado tensión en la alianza Morena-PT-PVEM ya que los tres partidos se han beneficiado de esta figura. La Unidad de Datos de SinEmbargo publicó en enero una revisión de legisladores plurinominales con más años acumulados, entre los que destaca a Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente del PT, quien encabeza la lista con un total de 25 años bajo esta figura desde 1988 hasta la fecha, alternando entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Otro político que suma una larga trayectoria de 17 años como legislador de representación proporcional, con un paso por el PT, es Ricardo Monreal. Actualmente Monreal es coordinador de los diputados de Morena, pero su trayectoria incluye haber sido legislador plurinominal por el Partido del Trabajo, manteniendo su postura sobre la necesidad de conservar la representación de minorías en el Congreso, siempre y cuando no obedezcan a un "principio cupular".

En cuanto al Partido Verde, dos de sus líderes figuran en el listado con trayectorias plurinominales extensas. Arturo Escobar y Vega acumula 15 años como plurinominal a lo largo de cinco legislaturas. Por su parte, el Senador Manuel Velasco Coello suma 13 años como legislador plurinominal, abarcando periodos como Diputado local en Chiapas, Diputado federal y, de manera consecutiva, como Senador.