Aparatosa volcadura en carretera a Rioverde
Únicamente se reportan daños materiales en dos vehículos
Daños materiales se reportaron este sábado por la tarde en un choque y volcadura de un automóvil en carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Rivas Guillén. Los hechos se suscitaron a las 13:00 horas.
Todo, cuando el conductor de un Nissan tipo Sentra circulaba sobre carretera a Rioverde con dirección al Periférico, pero al llegar a la altura de la avenida Genovevo Rivas Guillén, pierde el control hacia su derecha e impacta con el muro de contención y un poste metálico de alumbrado público para finalmente volcar.
En su trayectoria de unos 75 metros, también impacto a un vehículo Nissan tipo Versa.
Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento de los hechos.
