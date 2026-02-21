logo pulso
Aparatosa volcadura en carretera a Rioverde

Únicamente se reportan daños materiales en dos vehículos

Por Redacción

Febrero 21, 2026 02:46 p.m.
A
Aparatosa volcadura en carretera a Rioverde

Daños materiales se reportaron este sábado por la tarde en un choque y volcadura de un automóvil en carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Rivas Guillén. Los hechos se suscitaron a las 13:00 horas.

Todo, cuando el conductor de un Nissan tipo Sentra circulaba sobre carretera a Rioverde con dirección al Periférico, pero al llegar a la altura de la avenida Genovevo Rivas Guillén, pierde el control hacia su derecha e impacta con el muro de contención y un poste metálico de alumbrado público para finalmente volcar.

En su trayectoria de unos 75 metros, también impacto a un vehículo Nissan tipo Versa.

Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento de los hechos. 

Camioneta sufre aparatosa volcadura en la carretera ´57



