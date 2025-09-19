Recuerdan a víctimas del sismo de 1985 en México con ceremonia en Morelos

CUERNAVACA, Mor., septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- Este 19 de septiembre de 2025 se cumplen 40 años del catastrófico terremoto de 1985, así como ocho años del sismo de 2017, eventos que dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de los mexicanos.

Izan Bandera a media asta en Morelos

El secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, encabezó la ceremonia de izamiento de la Bandera a media asta, en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

En este marco anunció que la gobernadora Margarita González Saravia fortalecerá con equipo de atención de emergencias a las siete regiones del estado, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta ante desastres naturales.

Juan Salgado recordó el sismo del 19 de septiembre de 1985 y dijo que ese día se vivió lo inimaginable, y fue la ciudadanía la que fue por delante, la que dio los primeros pasos en asistir a las víctimas de ese terremoto.

Por eso, agregó, se conmemora el despertar del México Nuevo y ese día de la conciencia de solidaridad humana y del más recio sentido de identidad con los prójimos.

Después llegó el sismo del 2017 el que advirtió que Morelos es territorio de sismos y la tragedia que se vivió, y que sufrió mucha gente, sobre todo en el oriente y sur del Estado hizo tomar conciencia de la enorme responsabilidad que tiene el gobierno frente a los fenómenos naturales.

En este sentido, Salgado Brito, adelantó que se fortalecerá la coordinación de Protección Civil con recursos y equipamiento para ampliar la capacidad de respuesta frente a estos fenómenos.

"Próximamente la gobernadora dará cuenta de cómo se tiene que mejorar en las distintas regiones del estado y cómo se apoyará a los municipios con más equipos de bomberos y ambulancias", indicó.