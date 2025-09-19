Lupillo Rivera detalla cómo fue su romance con Belinda

Casi siete meses fue lo que duró la historia de amor entre Lupillo Rivera y Belinda, así lo confirmó el cantante de 53 años, quien por primera vez dio de talles de cómo fue el romance con la cantante y por qué terminaron realmente.

Lupillo, quien sacó a la luz su libro autobiográfico "Tragos amargos", platicó en el podcast "Buena vibra" que las cosas iban tan bien y fueron tan bonitas, que la intérprete de "Cactus" conoció a sus hijos y hasta se ilusionó con la idea de convertirse en madre junto a él y tener gemelas.

Todo comenzó, dijo, cuando trabajaron juntos en "La Voz México" 2019, desde que la conoció y se saludaron de mano, supo que "iba a tener problemas".

"Fue un noviazgo muy bonito, yo con eso me quedo, una situación muy hermosa, la traté con mucho cariño", expresó.

Lupillo se enamoró tanto de Beli, que se hizo un tatuaje del rostro de la artista, el cual, dijo en su momento, nunca se quitaría, promesa que finalmente no cumplió.

El hermano de Jenni Rivera asegura que los padres de la cantante y su equipo sabían de la relación que existía entre ellos, sin embargo, respeta cómo ella y su familia manejaron la situación del romance a conveniencia de su carrera y de su vida, pero él, afirma, ha dicho la verdad y no necesita comprobar que sus palabras son ciertas.

¿Por qué Lupillo terminó con Belinda y se borró el tatuaje del rostro de la cantante?

Para Lupillo, todo terminó cuando encontró a la cantante de la mano de otro hombre rumbo a un avión camino a Miami.

"Para mí se terminó inmediatamente, de un momento a otro, le dije 'ok, no hay problema, échale ganas, que Dios te bendiga".

Lupillo contó que su hijo se encariñó mucho con Belinda, así que cuando todo terminó entre ellos, su hijo se enojó tanto que le rayoneó el tatuaje que se había hecho del rostro de la cantante en el brazo, Lupillo le tomó una foto y pidió que se lo desaparecieran tal y como su hijo lo había rayoneado.

Tras las versiones en aquel momento, de un supuesto romance entre Lupillo y Belinda, la cantante y Christian Nodal se conocieron en "La Voz", se enamoraron, se comprometieron y luego terminaron intempestivamente.

Lupillo vislumbra que el final de su carrera musical está cerca debido al delicado problema que tiene en ambos oídos, el cual no tiene cura, por lo que si muriera sobre un escenario, confesó, sería el hombre más feliz del mundo.