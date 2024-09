Martí Batres Celebra Aprobación de Reforma Constitucional

El jefe de Gobierno, Martí Batres, felicitó públicamente al Senado, por la aprobación de la reforma constitucional en materia judicial, la cual consideró que es progresista y de avanzada.

Durante el anuncio de la publicación de la reforma a la Constitución capitalina en materia de mejoramiento barrial, el mandatario señaló que la reforma judicial contiene varios elementos, de los cuales destacó el voto popular, para elegir a los integrantes del Poder Judicial, y la austeridad.

"Respecto al voto quiero decir que los conservadores siempre se han opuesto al voto popular, esto no es nuevo, siempre, es más, los conservadores tienen su raíz monárquica, se oponían a que existieran las repúblicas y querían que el Estado se basara, se organizara alrededor de una monarquía y en las monarquías no se eligen a los monarcas, no se votan", expresó.

Batres comentó que la lucha por el sufragio universal, directo, libre y secreto es una lucha social muy importante, y cada vez que se plantea que el derecho al voto se amplíe, se fortalezca, hay quienes se oponen y se resisten.

"Ahora estamos ampliando un derecho fundamental que es el derecho al voto, porque ahora se va a poder elegir al Ejecutivo, presidente, gobernador, Jefe de Gobierno; se va a poder elegir a los representantes, diputadas, diputados, locales, federales; y se va a poder elegir a los integrantes del Poder Judicial también, jueces, magistrados, ministros, ministras, se va a poder elegir por voto, voto popular, voto universal, directo, secreto", expresó.