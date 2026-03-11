Reforma electoral de Sheinbaum divide a partidos en San Lázaro

La discusión de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evidenció divisiones entre los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

Durante el debate del dictamen, coordinadores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano fijaron postura sobre la iniciativa.

Reacciones y próximos pasos tras el rechazo al dictamen

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció que su bancada comenzará a construir un "plan B" de reforma electoral, tras el rechazo al dictamen.

"Las reformas pueden detenerse en una votación, pero las ideas que nacen del pueblo no se detienen", afirmó, al señalar que recorrerán el país para explicar la propuesta presidencial.

En contraste, el coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que la reforma no prosperará sin diálogo entre todas las fuerzas políticas, y acusó que se ignoraron propuestas que no provenían del gobierno.

Por su parte, el coordinador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, indicó que su bancada no respaldará el dictamen al considerar que la fórmula de listas por circunscripción distorsiona la representación política.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, señaló que la propuesta no garantiza mayor democracia y advirtió riesgos para la pluralidad política.

Desde el PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez calificó la iniciativa como regresiva y unilateral, al asegurar que busca favorecer al partido en el poder.

En tanto, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, reconoció que el sistema electoral requiere cambios, pero sostuvo que la reforma planteada altera las reglas democráticas, por lo que su bancada votará en contra.