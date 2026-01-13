Reunión clave para la reforma electoral en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que la tarde de este miércoles, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentará ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y los líderes parlamentarios de Morena en el Congreso, el primer bosquejo de lo que será la reforma electoral.

"Mañana es clave, porque mañana nos invitaron a los dos coordinadores de la mayoría en las Cámaras a estar presente en una reunión con la Presidenta de la República y con los miembros de la comisión completa sobre la reforma electoral. Será para presentar las conclusiones o propuestas de reforma electoral y establecer los plazos de la presentación de la iniciativa".

El diputado federal adelantó que no descarta modificar el proyecto que se presente, y sostuvo, que aunque respeta a los miembros de la Comisión Presidencial, la última palabra la tiene el poder legislativo.

"Yo respeto a Pablo Gómez por su historia y lo respeto por su coherencia, pero en todo caso será la Cámara, el Congreso de la Unión, las cámaras, las que decidan", advirtió.

Monreal Ávila aseguró que el legislativo "actuará con apertura" y recibirá propuestas de ciudadanos y organizaciones llegado el momento de dictaminar.

Existen "pinceladas" de la reforma electoral, afirma Monreal

Recordó que hasta ahora no existe un proyecto, pero reconoció que existen "pinceladas", sobre lo que contendrá la reforma, como lo es la disminución de plurinominales, la disminución de recursos económicos a los órganos electorales, y la disminución de recursos a partidos políticos en etapas de campaña, entre otras cosas.

"No ha llegado nada. No tenemos nada, todo lo que ha pasado en estos días son como en los pueblos, ahora que pasó diciembre, juegos pirotécnicos", declaró.

Ricardo Monreal detalló que aún se desconoce si la iniciativa llegará a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, pues se trata de una facultad presidencial: "Es la presidenta quien decidirá si nos selecciona como cámara de origen, o si va a la Cámara de Senadores".

Finalmente, aseguró que buscará el consenso con el resto de los grupos parlamentarios, incluyendo a los de oposición.

"Vamos a escucharlos a todos, va a ser una discusión plural, yo personalmente estoy hablando con los coordinadores de los grupos parlamentarios; he hablado con el coordinador Elías Lixa, he hablado con el diputado Puente, con el diputado Reginaldo, con todos los coordinadores estoy en comunicación para reunirnos una vez que llegue la iniciativa. No quiero descalificar ni al PAN ni al PRI, voy a hablar con sus coordinadores para que se puedan incorporar a la discusión amplia en el caso de que se presentara la reforma en materia constitucional y legal", concluyó.