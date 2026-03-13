Reforma electoral: ¿indirecta para el PT y Verde?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

indicó que su

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busca, particularmente deque reciben dinero del pueblo, así como al que evada de impuestos y al "privilegio del que no cumple con la ley".Durante lade este viernes 13 de marzo en, lareiteró que cada legislador tiene derecho a votar como quiera; sin embargo, recordó que hubo distintas mesas de diálogo con el(PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes se negaron a reducir los presupuestos de sus organizaciones.-"¿Estosquisieroncon usted la reforma electoral?", se le preguntó esta mañana.-"Pues no directamente conmigo, la) encabezó distintas mesas y ella me informaba: ´dicen que esta parte sí, esta parte no´. Ellos querían seguir nombrando los, ellos no querían que se disminuyeran los montos de los partidos, esencialmente", respondió Sheinbaum.La Presidenta remarcó que siempre habráa su gobierno y propuestas, sin embargo, lo que busca es no ser "presidencialista" y. Mencionó que la población ya sabe quién votó en contra de su propuesta electoral."Nuestra lucha en esencia es seguir combatiendo los privilegios, particularmente de losque reciben dinero del pueblo y también combatir al que evade impuestos, al privilegio del que no cumple con la ley. Entonces, a eso nos comprometimos y es lo que estamos haciendo", dijo.Sheinbaum Pardo reconoció laque la llevó a ganar la presidencia de México y a aprobarcomo al Poder Judicial en 2024, para garantizar los derechos de los pueblos indígenas o para fortalecer Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)."Si no hubiera sido por esta alianza, no hubiéramos logradoindispensables para avanzar en la(...) Hay temas en los que uno no está de acuerdo. Cuando envié la iniciativa, sabíamos que era muy probable que el PT y el Verde no votarían a favor", explicó.Presentódonde la mayoría de las respuestas pedían que las cúpulas deno eligieran a los legisladoresni con la cantidad de recursos que recibe el Instituto Nacional Electoral (INE)."Podríamos haber negociado que fuera solamente un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de más allá. ¿Era factible negociarlo? Sí, sí era factible, pero tomé la decisión de no hacerlo. Porque yo había hecho uny para mí los compromisos se cumplen", declaró la