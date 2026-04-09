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Reforma electoral Plan B logra constitucionalidad

El proyecto establece límites a las remuneraciones de altos mandos en órganos electorales, conforme a la Constitución.

Por El Universal

Abril 09, 2026 09:23 p.m.
A
Reforma electoral Plan B logra constitucionalidad

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- A 20 horas de haber sido aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, la Reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, mejor conocida como Plan B, fue aprobada por 17 congresos locales, por lo que el proyecto alcanzó la constitucionalidad.

Congresos locales aprueban reforma Plan B en sesión extraordinaria

Las legislaturas que lo aprobaron este mismo jueves, la mayoría en sesiones convocadas de manera extraordinaria, son de los estados de:

Tabasco

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Chiapas

Oaxaca

Quintana Roo

Guerrero

San Luis Potosí

Yucatán

Baja California

Colima

Sinaloa

Puebla

Sonora

Baja California Sur

Ciudad de México

Tlaxcala

Veracruz

Estado de México

Detalles de la reforma y próximos pasos

La minuta destaca que se establecen límites a las percepciones de altos mandos en órganos electorales, por lo que las remuneraciones de consejeros y magistrados no podrán superar las de la titular del Poder Ejecutivo Federal, conforme a lo establecido en la Constitución.

Quedó aprobada sin cambios al proyecto que mandó el Senado de la República, es decir, sin contemplar modificaciones a los periodos en los que se puede realizar una consulta de revocación de mandato, como lo había propuesto el Ejecutivo federal.

Tras su aval por 17 congresos locales, se prevé que el pleno de la Cámara Baja emita la declaratoria de publicidad, en la próxima sesión a realizarse el martes 14 de abril a las 11:00 horas.

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