Reforma electoral Plan B logra constitucionalidad
El proyecto establece límites a las remuneraciones de altos mandos en órganos electorales, conforme a la Constitución.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- A 20 horas de haber sido aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, la Reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, mejor conocida como Plan B, fue aprobada por 17 congresos locales, por lo que el proyecto alcanzó la constitucionalidad.
Congresos locales aprueban reforma Plan B en sesión extraordinaria
Las legislaturas que lo aprobaron este mismo jueves, la mayoría en sesiones convocadas de manera extraordinaria, son de los estados de:
Tabasco
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Chiapas
Oaxaca
Quintana Roo
Guerrero
San Luis Potosí
Yucatán
Baja California
Colima
Sinaloa
Puebla
Sonora
Baja California Sur
Ciudad de México
Tlaxcala
Veracruz
Estado de México
Detalles de la reforma y próximos pasos
La minuta destaca que se establecen límites a las percepciones de altos mandos en órganos electorales, por lo que las remuneraciones de consejeros y magistrados no podrán superar las de la titular del Poder Ejecutivo Federal, conforme a lo establecido en la Constitución.
Quedó aprobada sin cambios al proyecto que mandó el Senado de la República, es decir, sin contemplar modificaciones a los periodos en los que se puede realizar una consulta de revocación de mandato, como lo había propuesto el Ejecutivo federal.
Tras su aval por 17 congresos locales, se prevé que el pleno de la Cámara Baja emita la declaratoria de publicidad, en la próxima sesión a realizarse el martes 14 de abril a las 11:00 horas.
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