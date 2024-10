Trabajadores del Poder Judicial retan a Consejo de la Judicatura

A unas horas de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decida si mantiene o suspende el paro contra la reforma judicial, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) adelantaron que no regresarán a laborar, toda vez que no existen las condiciones que orillaron a la suspensión de actividades inicia el 19 de agosto de 2024.

Durante la protesta que realizan este viernes frente a la sede del CJF, en la avenida Insurgentes Sur de la Ciudad de México, Jorge Alejandro Pérez Luna, integrante del colectivo 32 Circuitos Unidos, anunció que tras un análisis profundo, el colectivo determinó extender la suspensión de actividades, debido a que el CJF desacató los amparos contra la reforma judicial al entregar las listas de plazas de magistrados y jueces.

"Los trabajadores votamos y estamos en paro indefinido hasta que no se resuelvan nuestras peticiones. El escenario es seguir en suspensión y estar todavía en protesta pacífica", sentenció.

Y argumentó: "En un análisis profundo, en un acto de congruencia con la misión y visión de este colectivo que engloba a los más de 50 mil personas trabajadoras del Poder Judicial Federal, los valores y virtudes sobre los que se cimienta la justicia de la Unión, se obtuvo que no han cambiado las condiciones que orillaron la suspensión de labores decretada el 19 de agosto de 2024, extendiéndose de manera indefinida hasta que tanto existan verdaderas garantías para regresar a laborar con regularidad".

"Finalmente, con una profunda preocupación por la falta de atención a las determinaciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de amparo, que su cumplimiento es pilar de la salvaguarda de los derechos de todos los mexicanos, nos apartamos de la decisión de nuestras autoridades de no acatar ni atacar esas determinaciones en la vía y términos establecidos en las leyes vigentes, quebrantando de esa manera el Estado de Derecho".

El actuario judicial afirmó que asumirán las consecuencias de la extensión del paro.