Refuerzan seguridad en Michoacán por visita de Sheinbaum

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., enero 11 (EL UNIVERSAL).- Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Michoacán, a más de dos meses del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, autoridades federales y estatales reforzaron este domingo el operativo de seguridad en el trayecto que comprende de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, al puerto de Lázaro Cárdenas.

Desde las primeras horas de este domingo, se instalaron diversos retenes de seguridad sobre la carretera Lázaro Cárdenas–Uruapan, con el objetivo de resguardar el paso de la comitiva presidencial y garantizar las condiciones de seguridad en la región.

Los puntos de revisión están integrados por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y policías estatales, todos ellos portando armas largas y ubicados en zonas estratégicas y poblados como la salida de Zihuatanejo, Joluta, Lagunillas, Pantla, entre otros.

EL UNIVERSAL pudo constatar la instalación de cerca de 13 retenes y decenas de elementos de seguridad para la vigilancia de la zona.

De acuerdo con el programa oficial, a las 11:30 horas de este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará una asamblea informativa sobre los programas del Bienestar, acompañada por integrantes de su gabinete, en el puerto de Lázaro Cárdenas, como parte de su agenda de trabajo en la entidad.