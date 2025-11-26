Renuncia el director general del Monte de Piedad en plena huelga

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- En medio de la huelga que mantiene frenadas las operaciones del Nacional Monte de Piedad, la institución anunció la renuncia de su director general, Rafael Humberto Del Río Aguirre, quien dejará el cargo el próximo 30 de noviembre.

En un comunicado, la firma recordó que Del Río asumió la dirección en enero de 2025 con el encargo de empujar un proyecto de transformación interna.

Según la institución, durante estos meses se logró una dinámica comercial "más eficiente", un uso financiero "más disciplinado" y una gestión de datos más sólida para la toma de decisiones.

La institución explicó que, tras completar las tareas más urgentes de esa agenda, Del Río decidió separarse del cargo.

"Por esta razón, se informa que los miembros del Patronato asumirán temporalmente la supervisión de las diversas direcciones del Monte, asegurando la continuidad de los programas, la atención a beneficiarios y el logro de los objetivos estratégicos, en tanto se designa a la persona que ocupará la dirección general al concluir el proceso de búsqueda y selección del mejor perfil", dijo Nacional Monte de Piedad.

El Monte de Piedad reconoció que la institución atraviesa un momento complejo por la huelga, aunque confía en la fortaleza de su gobernanza y en la capacidad de sus colaboradores para superar episodios difíciles, algo que, recuerdan, han hecho durante más de 250 años de existencia.

Nacional Monte de Piedad se encuentra en huelga desde el pasado 1 de octubre, ante diferencias entre su sindicato y la diligencia del organismo.

Para el público y los clientes, la casa de empeño reiteró que las prendas bajo resguardo están ciento por ciento seguras y que toda la información sobre pagos y atención continúa disponible en su página oficial.