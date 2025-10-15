logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Reportan detención de operador del CJNG en Guadalajara

Un cateo llevó al arresto y decomiso de armas y drogas

Por El Universal

Octubre 15, 2025 10:41 a.m.
A
Reportan detención de operador del CJNG en Guadalajara

Autoridades federales ejecutaron cuatro órdenes de cateo en Guadalajara, Jalisco, donde detuvieron a tres hombres vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los detenidos se encuentra Nazario "N", identificado como uno de los principales operadores de este grupo delictivo y es responsable de actividades ilícitas como extorsión y venta de droga en Tlajomulco, Jalisco y Oriental, Puebla.

También fueron arrestados Juan Martín Espinosa y Jorge Octavio Quezada, a quienes se les aseguraron 10 cargadores, 186 cartuchos, un kilo y 170 dosis de metanfetamina, dos equipos de cómputo y cinco vehículos, uno de ellos blindado.

El Gabinete de Seguridad informó que, en el marco de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia en el país, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo del Gobierno de Jalisco, ejecutaron las órdenes de cateo en esa entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que derivado de labores de inteligencia e investigación, las autoridades identificaron diversos domicilios utilizados por una célula criminal para la comisión de ilícitos.

Con base en la información recabada, se integraron los elementos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos judiciales correspondientes para intervenir los inmuebles.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales para detener a generadores de violencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan detención de operador del CJNG en Guadalajara
Reportan detención de operador del CJNG en Guadalajara

Reportan detención de operador del CJNG en Guadalajara

SLP

El Universal

Un cateo llevó al arresto y decomiso de armas y drogas

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo
EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo

SLP

El Universal

Hallan 60 cuerpos en un predio de Hermosillo
Hallan 60 cuerpos en un predio de Hermosillo

Hallan 60 cuerpos en un predio de Hermosillo

SLP

El Universal

El descubrimiento se dio entre finales de enero y principios de febrero de este año

Aumentan a 66 las personas fallecidas por lluvias
Aumentan a 66 las personas fallecidas por lluvias

Aumentan a 66 las personas fallecidas por lluvias

SLP

El Universal