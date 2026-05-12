Reportan feminicidio en playa de Oaxaca

POCHUTLA, Oax., mayo 12 (EL UNIVERSAL).-

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en la, en el municipio Santa María Tonameca; en lo que va del 2026, suman más de 25 feminicidios en Oaxaca., fuealrededor de las 07:00 de la mañana del, sobre la arena de la, ubicada en el municipio de Santa María Tonameca, entre Zipolite y San Agustinillo.De acuerdo a los informes de las autoridades, la mujer de 40 años de edad fueconen el cuerpo con unEl cuerpo permaneció como desconocido desde el domingo hasta este lunes; fuecomo, originaria de, ubicado en la Costa de Oaxaca.Por el feminicidio, a la zona se trasladaron los elementos de la, municipal y agentes de investigación para hacer ely el peritaje del lugar y confirmaron que la mujer presentabaocasionadas por unLosde Areli exigen que seel femicidio y se dé con la identidad de losde los hechos.Apenas a finales del mes de abril, fuecon arma de fuego, de 53 años de edad. Fue aniquilada con arma en, otro municipio de la Costa de Oaxaca.De acuerdo al seguimiento hemerográfico del Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer "Rosario Castellanos" (GESMujer), delaldel 2026, sumanen Oaxaca.El mayor número de muertes violentas ha ocurrido encon 8 feminicidios; 7 en ely lasuma 6 con el asesinato de Areli.