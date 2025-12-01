Repunte en envíos de remesas a México durante octubre

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Pese al ambiente hostil en contra de los migrantes mexicanos, sobre todo en la ciudad de Chicago, las remesas que envían los paisanos del exterior, principalmente desde Estados Unidos, repuntaron en octubre.

Datos del Banco de México (Banxico), indican que, durante el décimo mes del año, los envíos de dinero que mandan a sus familiares a sus lugares de origen sumaron 5 mil 635 millones de dólares.

Además de que se mantuvieron por arriba del techo de los 5 mil millones de dólares, lograron superar el monto de los dos meses previos, es decir, de agosto y septiembre, cuando mandaron remesas de 5 mil 587 y 5 mil 216 millones de pesos, respectivamente.

Sin embargo, significó una disminución de 1.7% si se compara con igual mes de 2024 cuando México captó 5 mil 723 millones de dólares.

No obstante, la caída no fue tan pronunciada respecto al desplome de 5.2% que registraron en junio pasado, en el momento más álgido de las redadas en los Ángeles, California.

Debido a que los paisanos incrementaron el número de envíos de remesas al pasar de 13.1 millones de septiembre a 13.9 millones de operaciones.

También mejoraron el monto promedio de envío a 403 dólares frente a los 396 dólares de un mes antes.

Mientras que en efectivo y en especie el monto promedio fue superior al registrar una cantidad de 459 dólares, que se compara favorablemente con los 394 dólares de septiembre.

De manera acumulada, los llamados "migradólares" ascendieron a un total de 51 mil 344 millones de dólares, una baja de 5.1% sobre los 5 mil 624 millones de dólares de enero-octubre de 2024.