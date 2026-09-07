RESCATANDO RÍOS

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Vecinos de los barrios cercanos al Sauzalito, al norte de la Ciudad, han tomado la iniciativa de rescatar y proteger ellos mismos el Río Paisanos, su cauce y la ecología de sus orillas. No ha sido fácil, las autoridades e instituciones encargadas de ecología, en lugar de apoyarlos en sus esfuerzos conservacionistas, solo mostraban burocratismo e indiferencia, la misma actitud generalizada de las instituciones que durante décadas ha llevado a la ecología de nuestro país al terrible nivel de destrucción y deterioro actual; sin que nadie se haga responsable. Silencio cómplice e impunidad ante el ecocidio, pues.

Árboles ribereños como el sauce y el pirul crecen junto a las orillas, estabilizándolas, evitando deslaves y desbordes.

Hace apenas unas décadas en San Luis el agua de la lluvia estacional fluía constante hacia los ríos y lagunas, la vegetación frenaba y absorbía el agua como una esponja, permitiendo que se infiltrara hasta los mantos freáticos, mientras la liberaba poco a poco en un flujo constante alimentando los varios ríos existentes. En años recientes, la deforestación urbana, la compactación del suelo sin plantas, la absurda cubierta de cemento y asfalto en calles y banquetas, han impermeabilizado el suelo; la lluvia fluye violentamente arrastrando basura y contaminación.

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El cauce del río Paisanos posee una vegetación y fauna silvestre que debe conservarse. La vida silvestre es patrimonio de todos los mexicanos, hijos y nietos.

Cuando los vecinos se apersonaban al municipio o cualquier institución gubernamental solicitando apoyo para la protección del río, eran dirigidos de oficina en oficina, que regresaran la siguiente semana, esperando se fastidiaran y desistieran. Burocratismo, tortuguismo, indiferencia, rechazo al ciudadano en su máxima expresión. Sin embargo, ellos continuaron insistiendo, cuando uno descubre la importancia de la naturaleza para su familia, ya no hay vuelta atrás.

Con evidencias y la ley en la mano, al fin la CEA (Comisión Estatal del Agua) encargada de los ríos, tuvo que clausurar las descargas de aguas negras al cauce, los vecinos se encargaron de vigilar cualquier irregularidad en el área.

Entrevistamos a algunos de los guardianes del río: Andrea Vega, Gaby Ortiz y Daniela Zárate, quienes llegaron a vivir hace años a las riberas, aun sin urbanismo alrededor. Ellos recuerdan que de niños jugaban y vivían aventuras en el rio, había muchas aves, pozas con peces y tortugas, la zona norte era monte con huizaches y mezquites. Pero se fue poblando con fraccionamientos y la ecología empezó a morir. Los fraccionadores y las personas urbanas solo piensan en su jardín, no conocen ni se interesan por la naturaleza, a un cauce lo consideran un baldío para arrojar sus aguas residuales, desechos y cascajo de construcción, un basurero.

El río Paisanos corre por muchos kilómetros dentro de la ciudad, los vecinos del Sauzalito intentan proteger el tramo entre la Av. Pánfilo Natera hasta Av. del Sauce, unas 20 hectáreas de un hermoso bosque silvestre.

Los niños que tienen contacto con la vida silvestre satisfacen su curiosidad innata hacia animales y plantas, desarrollan su sistema inmune contra diversidad de alergias y crecen con menos estrés.

"El área que adoptamos e intentamos proteger y recuperar los vecinos del Sauzalito comprende desde la Av. Pánfilo Natera hasta Av. del Sauce; unas 20 hectáreas de bosque silvestre". Comenta Andrea Vega, - "Aunque empresas e instituciones se interesan y nos visitan, no entienden que lo importante de un área natural es que permanezca natural; sin contaminación o impacto humano que la altere. Nos ofrecen poda de la hierba, de árboles, instalación de juegos infantiles o senderos. La ecología de un río está viva y es diversa y cambiante, no es un jardín o un campo de golf a podar; son las mariposas, animales, flores naturales, insectos, ritmos estacionales cada uno con sus características y bellezas."

Para proteger nuestra necesaria naturaleza pedimos más voluntad política del gobierno estatal, así como de la SEMARNAT. Mantener un área natural no es costoso; solo se necesita cooperación, responsabilidad y divulgar información sobre las especies que la habitan comentan los rescatistas de rios.

En el río, se debe instalar señalética informativa sobre las especies y sus interesantes conductas, comederos de semillas o moronitas de pan para que las aves se reúnan y puedan ser observadas por niños de las escuelas utilizando trípticos o guías. Acciones que deberían hacer las instituciones de protección a la fauna y flora pero que no hacen. Piden más presupuesto, pero dan evasivas, pretextos, distractores; burocracia extrema pues.

Afortunadamente han surgido muchos colectivos en defensa de la ecología, Pies sobre la Tierra, Ojo de Lumbre, Derechos Urbanos, Casa Espiral, Morras Ecologistas, Guardianes de la Sierra, Zurciendo el Planeta, Casa Kuxum, Tepasoli, que deben ser tomadas seriamente en cuenta.

Existen otras áreas naturales olvidadas en la Ciudad que merecerían ser rescatadas y protegidas pero la burocracia, el tortuguismo, las jurisdicciones institucionales y eternas disputas legales, hacen que las autoridades se echen la bolita, burlándose de las iniciativas ciudadanas. Por ejemplo; la Presa de la Cañada del Lobo que colecta agua de lluvia casi sin contaminación pero que tira esa agua a los canales de aguas negras. La misma Presa San José, colmada de lirio acuático propicio para criar plagas de zancudos trasmisores de tantas peligrosas enfermedades. Un área de necesario esparcimiento de naturaleza para los potosinos, desperdiciada. La mayoría de los apoyos o peticiones presentadas a las autoridades o instituciones encargadas de cuidar nuestro patrimonio ecológico quedan en el olvido, debemos exigir, hay que aferrarse, al fin que nosotros las financiamos con nuestros impuestos.

En la ciudad la poda exagerada ha matado a miles de árboles, deforestando banquetas y camellones en un lucrativo negocio de venta de leña a pollerías y ladrilleras.