Rescate de mineros atrapados en mina Santa Fe Sinaloa sigue activo

CULIACÁN, Sin., abril 7 (EL UNIVERSAL).- En el interior de la

, del municipio de El Rosario, donde aún permanecen atrapados tres mineros, se presenta

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en la totalidad de sus túneles y rampas y presencia de agua en niveles inferiores, por lo que se colocó una segunda línea de extracción de agua en ladel accidente en el que unade rompió y sepultó a cuatro trabajadores, uno de ellos rescatados, a fines del mes pasado, los, trabajan sin descanso en dos frentes para lograr rescatarlos, por lo que se instaló un adaptador para doble descarga de agua y se incorpora una tercera línea.Lasque intervienen sin descanso en las maniobras de extracción de los tres trabajadores atrapados, en la mina de Santa Fe, sostienen una extracción de 34 mil 200 litros de agua de los túnelas de la mina, mediante unaSe dio a conocer que fueron instaladosal interior de la mina, dispositivos sin necesidad de energía externa o baterías, para mantenerentre los elementos de exploración...La nueva información dada a conocer por elfue que se adoptan losde los mineros ante las variables hidráulicas y geológicas de la zona cero, por lo que se logró un segundo montaje de una línea de conducción en la extracción del agua.Se informó que se mantiene continua comunicación con las familias de los trabajadores que permanecen atrapados en la mina, a los que se les informa sobre los avances y trabajos que se tienen que desarrollar ya que, al interior del yacimiento, a una profundidad de 300 metros, se presentaen todos los túneles.