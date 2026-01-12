Rescate en Refugio Franciscano fue por maltrato animal: Fiscal

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, aseguró que el rescate de 900 animales del Refugio Franciscano, ubicado en Cuajimalpa, no se trató de un despojo, sino que se realizó en cumplimiento de una orden judicial derivada de una investigación que inició la FGJ-CDMX por el delito de maltrato animal.

"De ninguna manera fue esto un despojo, ya hemos venido explicando qué motivó la actuación tanto de la Fiscalía como del Gobierno de la Ciudad; no hay hoy en día ninguna denuncia por despojo en lo que corresponde a este inmueble en específico", precisó.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la FGJ-CDMX afirmó que no se ha incumplido con ninguna resolución judicial en este caso.

"La Fiscalía, el Gobierno de la Ciudad de México, fue notificado de una suspensión de amparo, a partir de un amparo que se promovió, con relación a este operativo. El acto reclamado tenía que ver con un supuesto desalojo, derivado de un proceso civil. Ya explicamos que no tenía nada que ver con nuestra actuación y efectivamente se otorga una suspensión específica", precisó.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que "el rescate de los animales se realizó en cumplimiento de una orden judicial, derivada de una investigación de la Fiscalía, en la que un juez de control mandató el rescate, tras corroborarse condiciones de maltrato animal y falta de atención adecuada".

Asimismo, Brugada Molina destacó que el Gobierno de la CDMX no es parte del conflicto entre particulares quienes se diputan el terreno donde fueron localizados los animales; afirmó que se respetará la resolución judicial que determine a quién corresponde la restitución del predio; y negó que su administración vaya a otorgar alguna autorización para que dicho predio se destine a un desarrollo inmobiliario.

"Si la resolución fuese a favor de quienes hoy no tienen la posesión, nosotros la vamos a respetar", indicó.

Sobre esto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, advirtió que la disputa por el predio se trata de un conflicto entre particulares, en el que, por decisión judicial, se le dio la posesión a la Fundación Antonio Haghenbeck, y señaló que el Gobierno de la CDMX "estará atento a otras resoluciones judiciales" en caso de que cambie la posesión del inmueble a la otra organización involucrada.