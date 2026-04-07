Revisión del T-MEC impulsa búsqueda de proveedores en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Como parte del cumplimiento de las

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en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y ante una previsión de que Estados Unidos exigirá un mayor, varias armadoras de autos y camiones están buscando más proveedores en el país., presidente de la(INA), dijo que laestá incrementando la búsqueda de proveedores para la industria automotriz en el país."El enfoque está en lasparacomo baterías, electrónica y software automotriz."Para nuestro país la consigna es clara: si elevamos rápidamente elen componentes de alto valor consolidaremos nuestro liderazgo en la nueva era de la", afirmó González en un seminario web para prensa.Por su parte,, presidente de lapara la Industria en México (), comentó que con lay la aplicación dea productos de China, se abre una oportunidad para las empresas establecidas en México para proveerle más autopartes a las armadoras; procesos productivos; servicios indirectos, mantenimiento, tecnología; y materia prima.Las armadoras que más están buscando proveedores y servicios en el país son las asiáticas y europeas, indicó."Las empresas que ya están instaladas en Norteamérica y en México están incrementando sus procesos deque puedan ofrecerles componentes o productos o autopartes para sustituir importaciones."Esto nos explica porque estamos teniendo un porcentaje mayor de búsqueda de proveedores de autopartes de procesos productivos que son parte de material o, que es a través de lo cual mides elen el tratado", explicó Mendoza.A la par, el encarecimiento de las importaciones de China como consecuencia de losha elevado la búsqueda dey servicios indirectos como equipos de seguridad para los colaboradores y herramientas de trabajo.indicó que la búsqueda depara sustituir importaciones se ha incrementado 18% en el, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno de Querétaro, considera probable que en la, se pida un aumento del valor depara los automóviles de 75% a 80% o 85% procedente de Norteamérica.Para promover la búsqueda de proveedores en el país, INA yrealizarán el cuartoen Querétaro el próximo 6 y 7 de mayo.