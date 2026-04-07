Incendio en respiradero del Metro moviliza a bomberos

La presencia de una columna de humo negro generó la movilización de servicios de emergencia en las inmediaciones de la Glorieta de Insurgentes, ubicada en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en uno de los respiraderos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, correspondiente a la Línea 1, donde se registró un incendio que alertó a transeúntes y automovilistas de la zona.

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como policías capitalinos, quienes atendieron la emergencia. Las autoridades informaron que el fuego habría sido provocado por una persona en situación vulnerable que quemaba diversos objetos en el área de las jardineras.

Como medida preventiva, la zona fue acordonada por los cuerpos de seguridad para facilitar las labores de los equipos de emergencia y evitar riesgos a la población.

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Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron sofocar por completo el incendio, sin que se reportaran personas lesionadas. Las autoridades realizaron la revisión del área para descartar cualquier riesgo adicional.