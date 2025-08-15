Riña en penal de Culiacán moviliza a fuerzas de seguridad

CULIACÁN, Sin. (EL UNIVERSAL).- Una nueva riña entre internos del centro penitenciario de Culiacán movilizó a la Policía Estatal Preventiva, el Ejército y la Guardia Nacional, ante las versiones que se escucharon detonaciones de armas de fuego, el hecho ocurrió a sólo siete días del hallazgo de 9 armas de fuego y cargadores, dentro del penal.

Controlan riña

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un breve comunicado divulgó que la situación ya fue controlada, sin embargo, en el exterior se mantiene una fuerte presencia de fuerzas federales y el sobrevuelo de un helicóptero.

Sin especificar el motivo de la riña y confirmar si hubo detonaciones de armas de fuego en el interior, las autoridades de seguridad sólo dieron a conocer que la situación ya está controlada en este penal

Desde inicio de año, en este reclusorio se ha mantenido una serie de revisiones sorpresivas, ante los enfrentamientos que se han presentado entre grupos de internos armados, en los esculques se han encontrado armas automáticas, celulares, radios de comunicación y sistemas sofisticados de servicios de internet.

Solo el pasado martes 12 de agosto, en una revisión sorpresiva a varios módulos del centro penitenciario de Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva encontraron nueve armas de fuego, veinte cargadores abastecidos de diversos calibres, cartuchos, teléfonos celulares y radios de comunicación.

Durante el pasado mes de Julio, en este mismo reclusorio, en un lapso de doce días, se efectuaron seis esculques, en todos ellos, se encontraron armas de fuego, dinero en efectivo, docena de celulares, módems, radios de comunicación, USB, bandas anchas y sofisticados sistemas de internet inalámbricos.