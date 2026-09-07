Romero Oropeza blinda sus bienes

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Ciudad de México.- Desde su llegada a la Dirección General del Infonavit, Octavio Romero Oropeza ordenó clasificar como "confidencial" toda la información de su declaración patrimonial para evitar hacer públicos sus ingresos, propiedades, cuentas y demás datos financieros.

El pasado 13 de julio, luego que un particular solicitó copia de la declaración patrimonial del titular del Infonavit, el Comité de Transparencia del instituto también aceptó mantener como reservada la información sobre el número de vehículos de los cuales es dueño, marca y valor, así como ingresos de las empresas de quien también fue director general de Pemex en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica que la información podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional, conforme a los términos establecidos por esta ley. Sin embargo, destaca que el director del Infonavit en el sexenio pasado, Carlos Martínez Velázquez, sí hizo públicas sus declaraciones patrimoniales.

En la resolución EXT/CT/13/07/2026.03, el Comité de Transparencia indica que el titular del Infonavit solicitó reservar la información de los tipos de bienes de los que es dueño, su extensión, forma en cómo lo adquirió —crédito hipotecario, contado o herencia— y su respectivo valor.

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El titular del Infonavit también blindó toda la información sobre cantidad de cuentas bancarias que tiene, sus montos, así como el número de los vehículos de los cuales es propietario, joyas, obras de artes y menaje de casas.

Además, en la sesión extraordinaria 696 del Comité de Transparencia de Infonavit se acordó clasificar como información reservada los montos de pensiones, regalías, obtención de intereses, dividendos y otros ingresos y también ordenó clasificar como confidencial todos los datos patrimoniales de cónyuge y dependientes económicos del funcionario federal.

En su declaración patrimonial de 2024 —la última que es pública—, al salir de la Dirección General de Pemex, Romero Oropeza reportó ingresos por su salario por 3.2 millones de pesos, además de 846 mil 828 pesos por ganancias por su actividad empresarial.