Rumbo al Mundial, PT pide plan contra explotación sexual de menores

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).-

reconocieron que a cuatro meses del Mundial de Futbol 2026 y el arribo de miles de turistas y visitantes extranjeros,

con un plan, ni instrumentos legales para combatir lay la explotación sexual de menores.A diferencia de otros países como, que cuenta con una, aún sin Mundial, contra lay lacon carteles en lo aeropuertos, zonas turísticas con números de denuncia y policías especializadas, en México no se vislumbra ningún plan y en zonas como La Merced la prostitución infantil prevalece, destacan organizaciones defensoras de menores.La senadora del PT, Geovanna, expuso que "ade ser una de las tres sedes oficiales del Mundial debemos preguntarnos todas y todos ¿estamos listos y listas para recibir a todos los visitantes, brindar seguridad a las personas que pisarán nuestro territorio nacional y sobre todo, a nuestras adolescencias y a todas las personas víctimas de trata?".Dijo que elno es sólo un campeonato, es unasin precedentes y la historia reciente de los mega eventos deportivos muestra que junto al entusiasmo se activanque se aprovechan de la vulnerabilidad humana, ante estos eventos."Delitos como elno llegan como un fenómeno espontáneo, se instalan cuando hay, anonimato, consumo y una".Por su parte laopera como unaque se adapta con rapidez a los grandes, la llegada masiva de turistas puede intensificar estas dinámicas y no se establecen estrategias de prevención sólidas y coordinadas con mucha anticipación.Durante la sesión ordinaria, presentó unaque tiene el objetivo que durante la celebración de, como es el Mundial en territorio nacional, las autoridades federales, estatales y municipales implementende prevención, detección, combate y sanción del delito de"Proponemos adicionar una lapara Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, para que se establezcan, de manera temporal, de actuación y coordinación entre autoridades de seguridad pública, procuración de justicia, migración, turismo, trabajo y protección de niñas, niños y adolescentes".En tribuna, pidió reforzar la vigilancia en, marítimas y terrestres, así como en, plataformas digitales de alojamiento y transporte."También pretendemos establecerde denuncia incluyendoy plataformas digitales de atención inmediata, así como realizarde inspección y verificación en zonas de alta concentración turística o deportiva".Argumentó que las consecuencias de latrascienden al ámbito penal y dejancomo todas y todos sabemos,y duraderas en la vida de las víctimas y en el"Por eso las y los senadores delreconocemos que los, lejos de ser únicamente celebraciones deportivas o culturales, generanprofundos que deben ser atendidos de manera anticipada por el"., indicó que para el PT no basta con garantizar lao el orden durante los eventos de gran magnitud, es indispensable fortalecer lade delitos graves que atentan contra la dignidad humana.