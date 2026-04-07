Samuel García impulsa inversiones japonesas para Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Para fortalecer el crecimiento económico de

y como parte de su

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, el Gobernador de, Samuel Alejandro García Sepúlveda sostuvo reuniones con más de 30 empresas líderes ante quienes promovió los beneficios decomo destino estratégico para laEn la sede de la, el Mandatario estatal sostuvo unde estas empresas niponas, a quienes dijo, que hoy en la entidad existen condiciones que no ofrece ningún otro estado de la República."Hoyvive su, somos sin duda primer lugar en todo América Latina en materia económica, en inversión, en empleo, en récords y eso me motiva a invitarlos a seguir invirtiendo, confiando y por supuesto, acompañarnos a", destacó el Gobernador.Asimismo, durante la reunión, diversas compañías manifestaron su interés en expandir sus operaciones y concretaren la entidad, impulsadas por el entorno de negocios, la infraestructura, el talento humano y la ubicación estratégica del estado."Vienen inversiones muy importantes, alrededor dededel, doméstico; al final eso se va a traducir en muchos empleos, yo estoy calculando más deque se van a dar eny con ellos seguiremos siendo primer lugar en economía, inversión extranjera y en empleo", señaló.Tras la reunión, el Gobernador desostuvo un encuentro con representantes de, empresa que a la fecha sumaen inversión en el Estado y cuenta conAsimismo, García Sepúlveda se reunió también conbuscando lapara la nueva(Heating, Ventilation, and Air Conditioning: sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado) enDentro de la gira en su primera etapa por, sostuvo un encuentro con el Director Ejecutivo decon el fin de fortalecer laentre el corporativo y, y explorar oportunidades de colaboración futura que impulsen el, la innovación y la competitividad del Estado.El Mandatario estatal destacó que el estado forma parte estratégica de suen México, concentrando más de 300 empresas del sector automotor, por lo que señaló que hay oportunidades para profundizar la vinculación conen segmentos como electromovilidad, digitalización industrial y desarrollo de proveedores estratégicos, en línea con la evolución tecnológica del sector a nivel global.Otro de los encuentros que tuvo el Gobernador Samuel García fue con, con quienes abordó temas de los actualesde la compañía enEn México,Corporation tiene más dey ha consolidado operaciones relevantes en distintos estados, incluyendo a, donde destaca su participación en ely automotor, con instalaciones en municipios como Apodaca y Escobedo., es reconocido globalmente por su innovación y calidad, manteniendo una presencia sólida en la entidad con un histórico de, los cuales generan más de. En la actual administración (2021–2026), se ha logrado la confirmación deestratégicos, que representan una inversión dey la generación de más de 4 mil nuevas vacantes.Más tarde en la Embajada, el Gobernador Samuel García sostuvo unade diversas, algunas con presencia en. Al encuentro en laasistieron empresas como Ana Holding; Denso Corporation; Fujita Corporation; H.I.S. Co., Ltd; Japan Tobacco Inc; Kawasaki Heavy Industries; Kawasaki Motors; Kintetsu International - Kinki Nippon Tourist Co. Ltd; Mitsui & Co., Ltd; Nippon Travel Agency Co., Ltd; Resonac; Graphite Japan Corporation; Spector Comunications; Tokai Rika Co. Ltd; Toyota Tsusho Corporation (CEDIS); y