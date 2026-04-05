Transportistas y productores amagan con paro nacional

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).-

y productores del

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informaron que mantienen elpara mañana lunes, ante falta de acuerdos con elfederal.La Asociación Nacional de) y el Frente Nacional para el Rescate delMexicano () señalaron que habráen distintos puntos del país, desde temprana hora de mañana."¡Comonos vamos al!", dijeron al acusar un alto precio al combustible, injustos peajes,en las rutas y falta de respuesta delAdvirtieron que sin el, elno mueve susal igual que las"Lossomos quienes hacemos posible que loslleguen a la mesa de las familias y losa las tiendas."Sin, mujeres y hombres no podrían llegar a sus", indicaron lay elHicieron una la ciudadanía a anticipar sus viajes y a lapor el"Elno ha cumplido las promesas de meter mayoren las carreteras y esto es algo que nos perjudica. A todos: nuestra lucha no es contra los transeúntes de las carreteras, es contra la. Esperamos suy por eso hacemos esta convocatoria con tiempo, para que anticipen sus viajes y para que tomen sus debidas precauciones."Las molestias son temporales y los beneficios deben ser permanentes", dijo, director jurídico nacional de laEl pasado viernes, integrantes de lay delsostuvieron unafederales, por lo que dijeron que esperarían una respuesta para evaluar si cancelaban o no el megaLa(Segob) pidió recientemente a losy productoreslas vías de comunicación para evitar afectaciones a terceros, además de seguir con el