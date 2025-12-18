logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sancionadas dos empresas por buscar contratos con información falsa

Las multas y sanciones a Constructora Pietra y Productos Xoco se publicaron en el Diario Oficial de la Federación

Por El Universal

Diciembre 18, 2025 05:49 p.m.
A
Sancionadas dos empresas por buscar contratos con información falsa

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Esta semana, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a dos empresas por proporcionar información falsa para tratar de conseguir contratos gubernamentales.

La primera es Constructora & Comercializadora Pietra, S.A. de C.V., quien recibió una multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación por un 1 año 6 meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

"La sanción se impuso debido a que la empresa proporcionó información falsa en la celebración del contrato número CAEM-DGIG-PROAGUA-028-24-CP, que le fue adjudicado por la Comisión del Agua del Estado de México, cuyo objeto era la "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la colonia Los Ángeles, de la localidad de Tepexpan, municipio de Acolman, Etapa 1 de 2. (obra nueva) Acolman, Tepexpan", contenida en dos pólizas de fianza", informó la dependencia.

La notificación de la sanción se realizó el 10 de diciembre de 2025 y su publicación aparece este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, Constructora & Comercializadora Pietra, S.A. de C.V., ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

Por otra parte, dicha Secretaría, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, impuso a la empresa Productos y Servicios Integrales Especializados Xoco, S.A. de C.V., una multa de 144 mil 330 pesos y una inhabilitación por 1 año con 3 meses, debido a que la empresa proporcionó información falsa al participar en la Adjudicación Directa número AA-050GYR024-E588-2022, para la "Adquisición de Medicamentos"; consistente en una carta de apoyo del fabricante.

La notificación de la sanción se realizó el 9 de diciembre de 2025 y su publicación apareció este miércoles en el Diario Oficial de la Federación.

De igual forma, Productos y Servicios Integrales Especializados Xoco, S.A. de C.V., ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sancionadas dos empresas por buscar contratos con información falsa
Sancionadas dos empresas por buscar contratos con información falsa

Sancionadas dos empresas por buscar contratos con información falsa

SLP

El Universal

Las multas y sanciones a Constructora Pietra y Productos Xoco se publicaron en el Diario Oficial de la Federación

Advierten por llegada del Frente Frío 22
Advierten por llegada del Frente Frío 22

Advierten por llegada del Frente Frío 22

SLP

El Universal

La bajas temperaturas se mantendrá durante las mañanas y noches

Sentencian a médica por muerte de una menor en Los Cabos
Sentencian a médica por muerte de una menor en Los Cabos

Sentencian a médica por muerte de una menor en Los Cabos

SLP

El Universal

Una médica es condenada a dos años de prisión por su responsabilidad en la muerte de una menor en Los Cabos, Baja California Sur.

Sheinbaum habla en mañanera sobre EU y Venezuela
Sheinbaum habla en mañanera sobre EU y Venezuela

Sheinbaum habla en mañanera sobre EU y Venezuela

SLP

El Universal

Sheinbaum destaca la importancia de respetar la Constitución en temas de política exterior