SCJN atrae amparo para crear cuarto municipio indígena en Alpuyeca

José Martínez Cruz destaca la importancia de la decisión de la SCJN para el municipio indígena de Alpuyeca.

Por El Universal

Enero 08, 2026 07:44 p.m.
A
CUERNAVACA, Mor., enero 8 (EL UNIVERSAL).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó atraer el amparo en revisión relacionado con la iniciativa para crear el municipio indígena de Alpuyeca, lo que significa un parteaguas jurídico y político frente a seis años de parálisis deliberada del Congreso de Morelos, dijo José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), promotora de la independencia de esa comunidad morelense.

En su calidad de integrante del Consejo Promotor del municipio indígena, consideró que decisión de la Corte rompe con la dilación legislativa y demuestra que esta táctica parlamentaria no puede usarse como estrategia para negar derechos, menos aún cuando el artículo 40 de la Constitución de Morelos y la reforma al artículo 2º de la Constitución federal, reconocen y garantizan la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.

Los integrantes del Consejo Promotor afirman que desde diciembre de 2019, la asamblea general de Alpuyeca aprobó por unanimidad su voluntad de constituirse como municipio indígena, y presentó formalmente la iniciativa ante el Congreso estatal, a través de su Consejo Promotor, sin embargo, la respuesta institucional fue el silencio.

Para Martínez Cruz la atracción del caso por la SCJN reordena el tablero y obliga a un diálogo real, incluyente y democrático; coloca los derechos humanos colectivos en el centro; y restituye el Estado de derecho frente a prácticas que perpetúan la discriminación estructural.

Alpuyeca no pide privilegios, sostuvo, sino que exige lo que la Constitución ya reconoce y con esta resolución la Corte envía el mensaje en el sentido de que los derechos indígenas no se archivan ni se postergan.

