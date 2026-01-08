SCJN atrae amparo para crear cuarto municipio indígena en Alpuyeca
José Martínez Cruz destaca la importancia de la decisión de la SCJN para el municipio indígena de Alpuyeca.
CUERNAVACA, Mor., enero 8 (EL UNIVERSAL).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó atraer el amparo en revisión relacionado con la iniciativa para crear el municipio indígena de Alpuyeca, lo que significa un parteaguas jurídico y político frente a seis años de parálisis deliberada del Congreso de Morelos, dijo José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), promotora de la independencia de esa comunidad morelense.
En su calidad de integrante del Consejo Promotor del municipio indígena, consideró que decisión de la Corte rompe con la dilación legislativa y demuestra que esta táctica parlamentaria no puede usarse como estrategia para negar derechos, menos aún cuando el artículo 40 de la Constitución de Morelos y la reforma al artículo 2º de la Constitución federal, reconocen y garantizan la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.
Los integrantes del Consejo Promotor afirman que desde diciembre de 2019, la asamblea general de Alpuyeca aprobó por unanimidad su voluntad de constituirse como municipio indígena, y presentó formalmente la iniciativa ante el Congreso estatal, a través de su Consejo Promotor, sin embargo, la respuesta institucional fue el silencio.
Para Martínez Cruz la atracción del caso por la SCJN reordena el tablero y obliga a un diálogo real, incluyente y democrático; coloca los derechos humanos colectivos en el centro; y restituye el Estado de derecho frente a prácticas que perpetúan la discriminación estructural.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Alpuyeca no pide privilegios, sostuvo, sino que exige lo que la Constitución ya reconoce y con esta resolución la Corte envía el mensaje en el sentido de que los derechos indígenas no se archivan ni se postergan.
no te pierdas estas noticias
SCJN atrae amparo para crear cuarto municipio indígena en Alpuyeca
El Universal
José Martínez Cruz destaca la importancia de la decisión de la SCJN para el municipio indígena de Alpuyeca.
Lanzan licitación para seguridad y vigilancia en el Tren Interoceánico
El Universal
La Semar informa sobre los procesos de licitación para servicios de seguridad y vigilancia del Tren Interoceánico
Tras casi 70 años, termina venta de animales en el Mercado de Sonora
El Universal
La alcaldía de Venustiano Carranza destaca la importancia de salvaguardar el bienestar animal al prohibir la venta de animales en el Mercado de Sonora.