Gobierno hace revisión integral de caso Ayotzinapa: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa se lleva a cabo una revisión integral de todo el caso que ha resultado en nuevas detenciones.

En conferencia de prensa desde el puerto de Acapulco, Guerrero, la Mandataria federal aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha colaborado en todo lo que sea necesario.

"Tenemos un equipo que está trabajando en la revisión de todas las carpetas de investigación, algunos elementos que no fueron considerados durante todo el proceso, no por otra cosa sino porque es bueno que haya un equipo nuevo que revise nuevamente el caso desde lo que pasó la noche de la desaparición de los estudiantes.

"El Ejército ha estado colaborando desde el momento que entró el presidente López Obrador y ahora también en todo lo que se requiera, incluso hay algunas personas que están detenidas, que fueron, qué son elementos del Ejército (...) lo que fueron las últimas cartas del presidente López Obrador a los padres, nosotros coincidimos en esta visión, pero no por ello estamos dejando de hacer esta revisión integral que ha llevado a nuevas detenciones y vamos a seguir trabajando", dijo.

Acompañada por el Gabinete de Seguridad, la Mandataria federal reiteró que este caso que el año pasado cumplió 10 años seguirá siendo una de las prioridades de su gobierno.