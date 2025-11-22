Se hunde al ganado mexicano

Hermosillo (México), 22 nov (EFE).- A un año de que México registró el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) y de que Estados Unidos cerró la frontera a la exportación bovina, la crisis permanece sin horizonte de solución: no hay fecha para reanudar el comercio, lo que ha provocado escasez de carne de res en Norteamérica, inflación y pérdidas históricas para productores, advirtieron ganaderos y especialistas.

Desde noviembre de 2024, cuando la plaga reapareció en el país, Washington ha ordenado tres cierres. El más reciente ocurrió el 9 de julio, tras detectarse un caso en el norte de Veracruz. La medida se activó luego de que el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de EE.UU. (APHIS) identificó un bovino con miasis en el sur de México.

Daniel Baranzini Hurtado, uno de los mayores exportadores de Sonora, explicó a EFE que el cierre ha provocado un desplome de ingresos y distorsiones severas en el mercado interno.

"La situación para los estados exportadores ha sido muy crítica. Entraron al mercado 2 millones de reses que ahora compiten con el ganado del sur por su mejor calidad", señaló.

Añadió que la importación de reses por la frontera sur continúa, lo que agrava la presión sobre los productores nacionales: "Cada día las condiciones se ponen más desfavorables para el resto del país".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Expansión de la plaga

Según la Secretaría de Agricultura (Sader), 9.574 casos se han registrado en 12 meses, distribuidos en 13 estados, con Chiapas (4.636) como el más afectado.

El reporte oficial indica 941 casos activos, equivalentes al 0,003 % del hato nacional, concentrados en el sur y sureste. En el norte del país, asegura Sader, no hay casos activos.

Del total de contagios, 7.226 corresponden a bovinos, pero también se han documentado afectaciones en 1.118 perros, 19 gatos, 471 equinos y 236 ovinos.

Golpe directo al bolsillo

Para Baranzini, la crisis ya no es solo ganadera: "Le está pegando directamente al consumidor", afirmó.

El encarecimiento de insumos, la caída de exportaciones y la menor disponibilidad de carne en EE.UU. y México han derivado en incrementos de precios y presiones inflacionarias en ambos mercados.

Un siglo de comercio interrumpido

Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), recordó que México y Estados Unidos comparten más de 100 años de comercio ganadero, clave para abastecer engordas en los estados sureños de la Unión Americana.

Según sus estimaciones, el cierre ha impedido que más de un millón de cabezas crucen hacia EE.UU., lo que significa pérdidas cercanas a 1.000 millones de dólares para productores mexicanos.

En territorio estadounidense, la ausencia de ganado mexicano ha frenado la producción de 300.000 toneladas de carne, con aumentos históricos de precios y efectos directos en la inflación.

Sin señales de reapertura

A pesar del diálogo constante entre el secretario mexicano de Agricultura, Julio Berdegué, y su homóloga estadounidense, Brooke Rollins, no existen indicios de una reapertura próxima.

El 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que "aún no hay fecha" para normalizar las exportaciones, aunque aseguró que Washington reconoce los avances técnicos realizados por México.

En su comunicado más reciente, México insistió en que, desde el punto de vista científico, "es perfectamente posible reanudar la exportación" si ambos países mantienen los protocolos acordados.

Durante décadas, EE.UU. ha importado más de un millón de reses mexicanas al año, equivalentes al 60 % de sus importaciones de ganado vivo y cerca del 3 % de su hato nacional. Esto hace de México un proveedor estratégicopara el mercado estadounidense. EFE