El Barcelona golea al Athletic en su regreso a Camp Nou

Por EFE

Noviembre 22, 2025 11:23 a.m.
Foto: EFE

Foto: EFE

El Barcelona goleó (4-0) al Athletic Club en el regreso 909 días después al Spotify Camp Nou, donde el conjunto vasco jugó más de 35 minutos con un jugador menos por la expulsión de Oihan Sancet.

El conjunto azulgrana, que dormirá líder de LaLiga EA Sports a la espera del partido que el Real Madrid disputará este domingo ante el Elche, encarriló el encuentro en el primer tiempo con los goles de Robert Lewandowski (1-0, min.5) y Ferran Torres (2-0, min.45+3), mientras que en la reanudación Fermín López (3-0, min.48) y otra vez el delantero valenciano (4-0, min.90) cerraron el triunfo local.

Barcelona vuelve al Camp Nou después de dos años y recibe al Athletic

Los blaugranas reaparecen en casa tras su estancia en Montjuic y buscarán acercarse al liderato

El Barcelona golea al Athletic en su regreso a Camp Nou

"Canelo" Álvarez ya negocia la revancha ante Crawford

Barcelona vuelve al Camp Nou después de dos años y recibe al Athletic

El destino del All-Pro, Travis Kelce

