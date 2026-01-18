logo pulso
Se incendia embarcación en Puerto Progreso

Por El Universal

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
PROGRESO, Yuc.- Un incendio en una embarcación provocó la movilización de cuerpos de emergencia frente a las costas del puerto yucateco de Progreso.

El hecho ocurrió mar adentro y activó un operativo de respuesta coordinado por la Secretaría de Marina (SEMAR) y el Cuerpo de Bomberos.

El siniestro inició a seis kilómetros de la costa. Pese a la lejanía testigos observaron humo desde el malecón del puerto de Progreso, por lo que bañistas y trabajadores notificaron a las autoridades.

El reporte ingresó a los servicios de emergencia y provocó el despliegue de unidades marítimas y terrestres, de la Secretaría de Marina (Semar) y Bomberos.

Las maniobras incluyeron aproximación controlada, verificación de tripulación y acciones para contener las llamas.

Asimismo, personal naval aseguró la zona para evitar riesgos a otras embarcaciones que transitaban cerca del punto.

No se reportaron personas lesionadas tras el siniestro.

Autoridades mantuvieron vigilancia en el área donde ocurrió el incendio de la embarcación frente a Progreso, con el fin de descartar derrames de combustible o daños adicionales que afecten la navegación o la zona costera.

El operativo continuó durante varias horas mientras los equipos realizaban labores de control.

