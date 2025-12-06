Se mantendrá la relación entre México y EU: Sheinbaum
"¡México es un país libre, independiente y soberano!"
Luego que el presidente de EU, Donald Trump sugiriera que podría dejar expirar el T-MEC y buscar nuevo acuerdo con México y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó estar convencida que la relación entre ambos países se mantendrá.
Ante más de 600 mil personas en el Zócalo en el festejo"7 Años de Transformación", y un día después de haberse reunido con el mandatario estadounidense en Washington DC, en la ceremonia del sorteo del Mundial de Futbol 2026, la jefa del Ejecutivo federal señaló que ambas economías se necesitan para poder competir con otras regiones del mundo.
"Durante este año, hemos demostrado que podemos tener buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente.
"En nuestra relación comercial, estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo".
"¡México es un país libre, independiente y soberano!"
Indicó que se llegó a un entendimiento en materia de seguridad entre ambas naciones que establece en su inicio cuatro principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, colaboración sin subordinación, y respeto a la soberanía nacional.
"Para dejarlo claro envié y fue aprobada en la Constitución la reforma al Artículo 40 en donde se dice claramente:
`El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que le sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo´.
"En pocas palabras: ¡México es un país libre, independiente y soberano! ¡No somos colonia ni protectorado de nadie!", exclamó.
La Mandataria federal envió un saludo a los millones de paisanos que viven y trabajan en la Unión Americana, los cuales señaló que no solo ayudan a sus familias en México, sino que son necesarios para el desarrollo del vecino país.
"Son héroes y heroínas de la patria. Siempre los apoyaremos y defenderemos. No solo ayudan a sus familias, sino que son necesarios para el desarrollo de nuestro vecino país".
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Se mantendrá la relación entre México y EU: Sheinbaum
El Universal
"¡México es un país libre, independiente y soberano!"
Estalla coche bomba en comandancia de Coahuayana, Michoacán
EFE
Dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y al menos siete lesionadas
"No vencerán al pueblo ni a su Presidenta": Sheinbaum
SinEmbargo.mx
"Que nadie se equivoque, las y los jóvenes están en su mayoría con la transformación", aseguró