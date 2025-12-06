logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Se mantendrá la relación entre México y EU: Sheinbaum

"¡México es un país libre, independiente y soberano!"

Por El Universal

Diciembre 06, 2025 03:35 p.m.
A
Claudia Sheinbaum / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum / Foto: El Universal

Luego que el presidente de EU, Donald Trump sugiriera que podría dejar expirar el T-MEC y buscar nuevo acuerdo con México y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó estar convencida que la relación entre ambos países se mantendrá.
Ante más de 600 mil personas en el Zócalo en el festejo"7 Años de Transformación", y un día después de haberse reunido con el mandatario estadounidense en Washington DC, en la ceremonia del sorteo del Mundial de Futbol 2026, la jefa del Ejecutivo federal señaló que ambas economías se necesitan para poder competir con otras regiones del mundo.
"Durante este año, hemos demostrado que podemos tener buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente.
"En nuestra relación comercial, estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo".
"¡México es un país libre, independiente y soberano!"
Indicó que se llegó a un entendimiento en materia de seguridad entre ambas naciones que establece en su inicio cuatro principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, colaboración sin subordinación, y respeto a la soberanía nacional.
"Para dejarlo claro envié y fue aprobada en la Constitución la reforma al Artículo 40 en donde se dice claramente:
`El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que le sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo´.
"En pocas palabras: ¡México es un país libre, independiente y soberano! ¡No somos colonia ni protectorado de nadie!", exclamó.
La Mandataria federal envió un saludo a los millones de paisanos que viven y trabajan en la Unión Americana, los cuales señaló que no solo ayudan a sus familias en México, sino que son necesarios para el desarrollo del vecino país.
"Son héroes y heroínas de la patria. Siempre los apoyaremos y defenderemos. No solo ayudan a sus familias, sino que son necesarios para el desarrollo de nuestro vecino país".

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se mantendrá la relación entre México y EU: Sheinbaum
Se mantendrá la relación entre México y EU: Sheinbaum

Se mantendrá la relación entre México y EU: Sheinbaum

SLP

El Universal

"¡México es un país libre, independiente y soberano!"

Estalla coche bomba en comandancia de Coahuayana, Michoacán
Estalla coche bomba en comandancia de Coahuayana, Michoacán

Estalla coche bomba en comandancia de Coahuayana, Michoacán

SLP

EFE

Dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y al menos siete lesionadas

No vencerán al pueblo ni a su Presidenta: Sheinbaum
No vencerán al pueblo ni a su Presidenta: Sheinbaum

"No vencerán al pueblo ni a su Presidenta": Sheinbaum

SLP

SinEmbargo.mx

"Que nadie se equivoque, las y los jóvenes están en su mayoría con la transformación", aseguró

Fotos | Abarrotan el Zócalo por 7 años de la 4T
Fotos | Abarrotan el Zócalo por 7 años de la 4T

Fotos | Abarrotan el Zócalo por 7 años de la 4T

SLP

El Universal

Conoce la vialidades afectadas