Mujeres sufren accidente en la Valles-Rioverde

Fueron trasladadas a la clínica del IMSS

Por Huasteca Hoy

Diciembre 06, 2025 03:08 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

TAMASOPO.- Dos mujeres que residen en el municipio de Rayón sufrieron un accidente automovilístico en la carretera libre Valles-Rioverde.

Lo anterior sucedió este sábado por la mañana, en el kilómetro 45, a la altura del ejido Rancho Nuevo del municipio de Tamasopo.

Una joven de 27 años de edad, identificada como Brenda Sarahi Castro, vecina del barrio San José en el municipio de Rayón, manejaba una camioneta Chevrolet Tahoe negra.

Pero al pasar por una curva perdió el control del volante y se salió del camino, chocando a su paso contra una estructura metálica.

La joven viajaba acompañada de Dayana Monserrat Márquez, de 25 años; ambas resultaron lesionadas, pero esta última se llevó la peor parte y no pudo salir por sí sola de la camioneta.

Poco después llegaron al auxilio elementos de la Policía Municipal de Tamasopo, así como personal de Protección Civil, quienes les brindaron apoyo. Posteriormente fueron trasladadas a la clínica del IMSS.

SLP

Huasteca Hoy

Fueron trasladadas a la clínica del IMSS

