Se mantienen los plurinominales

Ciudad de México.- Dirigentes y legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acordaron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que en el marco de la iniciativa presidencial de reforma electoral no se modifique el esquema actual de senadores y diputados plurinominales.

Después de una reunión privada de más de tres horas en la Secretaría de Gobernación, legisladores del PT confirmaron el acuerdo, que era la principal demanda de los partidos aliados de Morena; además, acordaron no modificar el tema de la redistritación como se pretendía en el proyecto de Pablo Gómez.

Los petistas confirmaron a El Universal este primer acuerdo que destrabaría el apoyo de los aliados de la Cuarta Transformación a la reforma electoral.

Donde no hay acuerdo aún es en el financiamiento, pues la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, propone que sea 80% por votación y 20% general para todos los partidos. El PT propuso que la fórmula sea 50% por votación y 50% general.

Actualmente, el financiamiento público del país para partidos políticos se calcula anualmente multiplicando el número total de ciudadanos en el Padrón Electoral —con corte al 31 de julio— por 65% del valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización). El resultado se distribuye en 70% basado en votos previos y 30% igualitario.

De modificarse las plurinominales, se mantendrían las diputaciones por ese principio, así como las 32 senadurías.

La víspera, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, manifestó que "el tema de los plurinominales está superado y se mantendrá el sistema mixto previsto en la Constitución".