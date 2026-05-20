logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FESTIVAL DEL ASADO"

Fotogalería

"FESTIVAL DEL ASADO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Se precipita camioneta con peregrinos a barranco

En Tepehuacán, Hidalgo, se registró el accidente

Por El Universal

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Se precipita camioneta con peregrinos a barranco

PACHUCA, Hgo.- Dos personas sin vida y 18 heridos fue el saldo de un trágico accidente registrado durante la noche de l pasado lunes, luego de que una camioneta que transportaba peregrinos cayó a un barranco en la localidad de Tenango, en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo.

Según se dio a conocer, el incidente ocurrió en las inmediaciones del puente que conduce a Tenango, donde un vehículo particular de doble cabina, que trasladaba peregrinos, aparentemente se quedó sin frenos, lo que ocasionó la pérdida de control de la unidad.

A través de un video que circula en redes sociales, se escucha a un hombre señalar que se habían quedado sin frenos, mientras que personas al fondo del barranco gritaban pidiendo ayuda.

En el lugar se confirmó la muerte de dos hombres identificados como Nereo Guerrero, de 45 años, y Nicasio Guerrero, de 37 años de edad, ambos originarios del barrio Santa Cruz, en Tenango.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Elementos de distintas corporaciones de emergencia y voluntarios acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas, en tanto que fue necesario el traslado de varios de los lesionados a diversas clínicas de la región, debido a la gravedad de sus heridas.

También se dio a conocer que se iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya
    Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya

    Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya

    SLP

    El Universal

    En medio de acusaciones del Departamento de Justicia, Rodríguez Velázquez se limitó a hablar del tema de desaparecidos.

    Segob llama a transportistas a evitar bloqueos en movilización del 20 de mayo
    Segob llama a transportistas a evitar bloqueos en movilización del 20 de mayo

    Segob llama a transportistas a evitar bloqueos en movilización del 20 de mayo

    SLP

    El Universal

    Segob, a través del subsecretario César Yáñez, mantiene mesas de trabajo abiertas para atender las demandas de transportistas.

    Rosa Icela asegura que colectivos podrán protestar con libertad en el Mundial
    Rosa Icela asegura que colectivos podrán protestar con libertad en el Mundial

    Rosa Icela asegura que colectivos podrán protestar con libertad en el Mundial

    SLP

    PULSO

    La secretaria de Gobernación reafirma el respeto a la libre manifestación en eventos deportivos internacionales.

    Semarnat confirma rechazo a megaproyecto turístico en Mahahual
    Semarnat confirma rechazo a megaproyecto turístico en Mahahual

    Semarnat confirma rechazo a megaproyecto turístico en Mahahual

    SLP

    EFE

    Más de 3.7 millones de personas firmaron petición contra el desarrollo turístico en zona protegida.