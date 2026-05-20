Se precipita camioneta con peregrinos a barranco

PACHUCA, Hgo.- Dos personas sin vida y 18 heridos fue el saldo de un trágico accidente registrado durante la noche de l pasado lunes, luego de que una camioneta que transportaba peregrinos cayó a un barranco en la localidad de Tenango, en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo.

Según se dio a conocer, el incidente ocurrió en las inmediaciones del puente que conduce a Tenango, donde un vehículo particular de doble cabina, que trasladaba peregrinos, aparentemente se quedó sin frenos, lo que ocasionó la pérdida de control de la unidad.

A través de un video que circula en redes sociales, se escucha a un hombre señalar que se habían quedado sin frenos, mientras que personas al fondo del barranco gritaban pidiendo ayuda.

En el lugar se confirmó la muerte de dos hombres identificados como Nereo Guerrero, de 45 años, y Nicasio Guerrero, de 37 años de edad, ambos originarios del barrio Santa Cruz, en Tenango.

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Elementos de distintas corporaciones de emergencia y voluntarios acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas, en tanto que fue necesario el traslado de varios de los lesionados a diversas clínicas de la región, debido a la gravedad de sus heridas.

También se dio a conocer que se iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.