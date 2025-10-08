"Se revisará actuación": Sheinbaum sobre ataque de militares

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Al afirmar que se revisará la actuación de los militares, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que se investigarán los hechos en el poblado Estación Manuel, municipio de González, Tamaulipas, en donde militares dispararon contra un grupo de civiles, y que dejó seis muertos.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional revisará la actuación de los militares, además de que, indicó, se atenderá a las familias de las víctimas.

"Sí, un caso muy lamentable, y la Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto, están las denuncias, obviamente. Primero, la revisión del caso. Así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la Policía Militar de la Defensa, pero también, pues evidentemente el juicio civil, entonces sí, se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias", dijo.

"¿Se tenía la instrucción de qué, Defensa, digamos, no ataque a población civil? ¿Fue un error, digamos del comandante", se le insistió.

"Hay que revisar qué pasó primero para poder tener todos los datos de qué ocurrió, y segundo, en efecto, se responde por parte de un policía, de un miembro de la Guardia Nacional, Defensa, etcétera, frente a una agresión, no se llega a disparar", contestó.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que si hay una agresión se responde, pero no se dispara, como, aseguró, se permitió durante el gobierno de Felipe Calderón, en la guerra de combate al narcotráfico.

"Nosotros tenemos un sistema jurídico en donde la autoridad si tiene una orden de aprehensión o está viendo que hay un delito en flagrancia, pues actúa para detener al responsable o a los responsables, y el uso del arma de fuego tiene que ser racional, hay una ley que establece bajo qué condiciones", afirmó.

"Y no somos la guerra contra el narco de Calderón, no, en donde se permitía la excepción de llegar a disparar a las, por más que fueran presuntos, delincuentes, pero la orden era disparar, aquí no, es frente a un delito en flagrancia, o alguna orden de aprehensión o de cateo, se actúa y si hay agresión, entonces se responde", agregó.