Se suma a Morena la senadora expriista Cynthia López

A menos de dos semanas de su renuncia al PRI, luego de que no votó la reforma de "supremacía constitucional" la noche del 24 de octubre, la senadora Cynthia López Castro anunció su incorporación a Morena.

Criticada desde hace varios meses por su cercanía con personajes de la 4T, la legisladora informó en redes sociales que después de una "profunda reflexión" decidió sumarse al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

López Castro publicó una fotografía en la que aparece sonriente junto a la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, acompañada del mensaje: "Después de una profunda reflexión he decidido sumarme al proyecto que encabeza la primera mujer Presidenta de México Claudia Sheinbaum, en quien confío y me motiva para trabajar por una sola causa: México".

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, dio la bienvenida a la senadora Cynthia López Castro, y la felicitó por su "valiente decisión".

"Bienvenida senadora Cynthia López a @PartidoMorenaMx. Seguros estamos que nos ayudarás con tu experiencia en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación", expresó.

La senadora agradeció a la presidenta de Morena su recepción y respaldo y se dijo "lista para seguir trabajando por México".

El pasado 5 de noviembre, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, aseguró que la 4T contaba ya con 87 integrantes, aunque formalmente tenía 85, pero en los hechos tanto el panista Miguel Ángel Yunes como Cynthia López han estado trabajando con el grupo mayoritario.

Dos días después, en redes sociales, la senadora capitalina compartió una fotografía con la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque aseguró que ese encuentro había sido para platicar sobre los preparativos del Primer a encuentro de Mujeres Parlamentarias que se realizará en México en marzo próximo.