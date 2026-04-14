Secretaría de Marina rescata a dos náufragos en Veracruz

VERACRUZ

, Ver., abril 14 (EL UNIVERSAL).-, cuya embarcación menor se hundió frente a costas del sur de

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, fueronpor elementos de la Secretaría de Marina-El accidente ocurrió en ladel, donde se hundió la embarcación y dejó a la deriva aElementos desolicitaron a laapoyo con embarcación y un nadador de rescate para el auxilio.Ante ello, personal especializado de lade Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítimazarpó a bordo de una, ello en medio de condiciones adversas por baja visibilidad.Al arribar a la zona y debido a laque impedía el acceso de la unidad naval, dosse lanzaron al agua para establecercon los náufragos.Los, quienes ya presentaban signos de fatiga tras permaneceren el agua, fueron extraídos yde salud.