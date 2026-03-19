Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Secretaría de Salud confirma 35 muertes por sarampión en México

La Secretaría de Salud aplicó 13.3 millones de vacunas contra sarampión entre 2025 y 2026.

Por El Universal

Marzo 19, 2026 03:13 p.m.
A
Secretaría de Salud confirma 35 muertes por sarampión en México

CIUDAD DE

MÉXICO
, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- En México

se han registrado 13 mil 855 casos confirmados de sarampión, y 34 mil 714 casos probables, desde enero de 2025 y hasta el 18 de marzo de 2026; así como 35 muertes por esta causa.
Sólo este año, hasta ayer, la Secretaría de Salud (Ssa) registró 7 mil 403 contagios de sarampión, la mayoría de éstos en Jalisco (4 mil 358 casos), seguido por Chiapas (644 casos) y la Ciudad de México (538 casos).
Por el contrario, en Tamaulipas no se ha registrado ningún contagio de sarampión, en Zacatecas sólo uno, tres en Campeche, siete en Guanajuato y ocho en Coahuila.
A la par, la dependencia federal ha aplicado 13.3 millones de vacunas contra sarampión, de enero del año pasado al 12 de febrero de 2026.
Distribución de 35 Fallecimientos por Estado
Chihuahua: 21 muertes
Jalisco: 4 muertes
Durango: 2 muertes
Ciudad de México: 2 muertes
Sonora: 1 muerte
Michoacán: 1 muerte
Tlaxcala: 1 muerte
Chiapas: 1 muerte
Guerrero: 1 muerte
Sinaloa: 1 muerte.

Secretaría de Salud confirma 35 muertes por sarampión en México
Secretaría de Salud confirma 35 muertes por sarampión en México

Secretaría de Salud confirma 35 muertes por sarampión en México

