Secretaría de Salud confirma 35 muertes por sarampión en México
La Secretaría de Salud aplicó 13.3 millones de vacunas contra sarampión entre 2025 y 2026.
CIUDAD DEMÉXICO , marzo 19 (EL UNIVERSAL).- En México
se han registrado 13 mil 855 casos confirmados de sarampión, y 34 mil 714 casos probables, desde enero de 2025 y hasta el 18 de marzo de 2026; así como 35 muertes por esta causa.
Sólo este año, hasta ayer, la Secretaría de Salud (Ssa) registró 7 mil 403 contagios de sarampión, la mayoría de éstos en Jalisco (4 mil 358 casos), seguido por Chiapas (644 casos) y la Ciudad de México (538 casos).
Por el contrario, en Tamaulipas no se ha registrado ningún contagio de sarampión, en Zacatecas sólo uno, tres en Campeche, siete en Guanajuato y ocho en Coahuila.
A la par, la dependencia federal ha aplicado 13.3 millones de vacunas contra sarampión, de enero del año pasado al 12 de febrero de 2026.
Distribución de 35 Fallecimientos por Estado
Chihuahua: 21 muertes
Jalisco: 4 muertes
Durango: 2 muertes
Ciudad de México: 2 muertes
Sonora: 1 muerte
Michoacán: 1 muerte
Tlaxcala: 1 muerte
Chiapas: 1 muerte
Guerrero: 1 muerte
Sinaloa: 1 muerte.
Secretaría de Salud confirma 35 muertes por sarampión en México
La Secretaría de Salud aplicó 13.3 millones de vacunas contra sarampión entre 2025 y 2026.
