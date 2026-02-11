Secretaría de Salud reporta brotes de sarampión en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- "Tenemos

, tenemos identificado dónde están ocurriendo los brotes para intensificar la

", aseguró el secretario de Salud,, al presentar el balance de la Estrategia Nacional contra el Sarampión, al subrayar que laes la única vía efectiva para frenar la transmisión de esta enfermedad altamente contagiosa.En la actualidad, los estados con mayor número de contagios son, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México, entidades donde se mantieney se refuerzan las jornadas de vacunación para cortar las cadenas de transmisión.En la conferencia matutina de la presidenta, el funcionario federal recordó que eles una de las enfermedades virales con mayor índice de transmisibilidad, ya que una persona contagiada puede infectar hasta 18 más, y el virus puede permanecer activo en el ambiente hasta dos horas después de que la persona haya abandonado el lugar.En sus primeras etapas, explicó, la enfermedad se presenta como uncon fiebre, malestar general y escurrimiento nasal, por lo que recomendóni usar, salvo en caso de complicaciones específicas.De acuerdo con, entrese han registradoacumulados deen el país.90% de los casos deson de personas que no se habían vacunado: KershenobichEn una población de 133 millones de habitantes, esto representa una tasa de 6.7 casos por cada 100 mil habitantes, lo que, según el secretario, demuestra que la Estrategia de Vacunación ha sido efectiva."El 90% de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado", enfatizó Kershenobich, al destacar que lano solo protege de, sino que también reduce la capacidad de contagio del virus.Eldel actual periodo se registró enen febrero de 2025, entidad que concentró 49% del total de los casos nacionales.En el punto más crítico se reportaron hastaen un solo día y más de 4 mil casos acumulados. Sin embargo, con la aplicación de 1.8 millones de, el brote fue contenido y actualmente solo se reportan casos aislados.La Secretaría de Salud precisó que 24 de las 32 entidades federativas tienen menos de 100 casos acumulados en el periodo analizado, lo que confirma que else presenta enEl secretario reiteró que la mayoría de la población mexicana cuenta con esquema de vacunación, lo que ha permitido evitar un escenario de contagios masivos."Si no tuviéramos la protección de la vacunación, siendo este un virus tan altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados", advirtió.La autoridad sanitaria adelantó que continuará la intensificación de la campaña en las zonas identificadas como prioritarias para lograr la reducción total de los brotes activos.