Alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, es vinculado a proceso

Por El Universal

Febrero 11, 2026 09:44 a.m.
Alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, es vinculado a proceso

El juez de control Mario Elizondo Martínez vinculó a proceso al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias "El Presidente", y a dos de sus colaboradores por delincuencia organizada con el fin de cometer el delito de secuestro y secuestro agravado en agravio de dos aspirantes a la presidencia municipal de dicho municipio en 2021.
Asimismo, el juzgador les ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Rivera Navarro, señalado de nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, durante el tiempo que dure el proceso penal en su contra.
En tanto, que Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; y Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro Municipal, presuntos cómplices, seguirán privados de la libertad en el penal federal número 14, ubicado en Chiapas.
En continuación de la audiencia de imputación, el juez válido los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) que acusan al alcalde morenista del secuestro del precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García, y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en marzo de 2021, a quienes secuestró, golpeó y torturó para que renunciaran a sus aspiraciones políticas.
El juez de control dio un plazo de cuatro meses a la Fiscalía General de la República para el cierre de la investigación complementaria.

"Lo llamábamos Lord Farquaad, por chaparrito"

Era como un reyezuelo, dicen pobladores del alcalde de Tequila

