Secretario de Infraestructura informa sobre avance del Programa de Infraestructura Carretera
Descubre los avances en las obras prioritarias del Programa de Infraestructura Carretera 2025.
Programa de Infraestructura Carretera avanza 60%: SICT
Miércoles, 8 de octubre de 2025 09:17 | Información General | PROGRAMA-CARRETERAS
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que a la fecha llevan 60% de avance en el Programa de Infraestructura Carretera 2025, con una inversión de 17 mil millones de pesos.
Explicó que en este momento tienen 70 frentes de trabajo, 6 mil trabajadores, y utilizando mil 700 máquinas para obras y puentes prioritarios.
Adicionalmente, Jesús Esteva explicó que hay ocho frentes de trabajo para la construcción de autopistas y que tienen una inversión de 14 millones este año, es decir que es inversión mixta.
Informó que el programa de obra se ha dividido en obras de continuidad; ejes prioritarios; puentes y distribuidores viales y programa carretero en Guerrero.
Entre las obras de continuidad se encuentra un tramo carretero en San Ignacio-Tayoltita de 96 km; un Puente Rizo de Oro, Chiapas; Puente Nichupté, Quintana Roo, entre otros.
