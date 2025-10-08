logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Secretario de Infraestructura informa sobre avance del Programa de Infraestructura Carretera

Descubre los avances en las obras prioritarias del Programa de Infraestructura Carretera 2025.

Por El Universal

Octubre 08, 2025 05:44 p.m.
A
Secretario de Infraestructura informa sobre avance del Programa de Infraestructura Carretera

Programa de Infraestructura Carretera avanza 60%: SICT

Miércoles, 8 de octubre de 2025 09:17 | Información General | PROGRAMA-CARRETERAS

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que a la fecha llevan 60% de avance en el Programa de Infraestructura Carretera 2025, con una inversión de 17 mil millones de pesos.

Explicó que en este momento tienen 70 frentes de trabajo, 6 mil trabajadores, y utilizando mil 700 máquinas para obras y puentes prioritarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Adicionalmente, Jesús Esteva explicó que hay ocho frentes de trabajo para la construcción de autopistas y que tienen una inversión de 14 millones este año, es decir que es inversión mixta.

Informó que el programa de obra se ha dividido en obras de continuidad; ejes prioritarios; puentes y distribuidores viales y programa carretero en Guerrero.

Entre las obras de continuidad se encuentra un tramo carretero en San Ignacio-Tayoltita de 96 km; un Puente Rizo de Oro, Chiapas; Puente Nichupté, Quintana Roo, entre otros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Secretario de Infraestructura informa sobre avance del Programa de Infraestructura Carretera
Secretario de Infraestructura informa sobre avance del Programa de Infraestructura Carretera

Secretario de Infraestructura informa sobre avance del Programa de Infraestructura Carretera

SLP

El Universal

Descubre los avances en las obras prioritarias del Programa de Infraestructura Carretera 2025.

Comparece el Canciller De la Fuente en el Senado destacando la repatriación de connacionales
Comparece el Canciller De la Fuente en el Senado destacando la repatriación de connacionales

Comparece el Canciller De la Fuente en el Senado destacando la repatriación de connacionales

SLP

El Universal

En el Senado, el Canciller De la Fuente destaca la importancia de la política exterior mexicana en la protección de connacionales en el extranjero.

Encuentran a mujer asesinada a golpes en Montemorelos
Encuentran a mujer asesinada a golpes en Montemorelos

Encuentran a mujer asesinada a golpes en Montemorelos

SLP

El Universal

El cuerpo de una mujer fue hallado sin vida en Montemorelos tras un crimen violento

Se revisará actuación: Sheinbaum sobre ataque de militares
Se revisará actuación: Sheinbaum sobre ataque de militares

"Se revisará actuación": Sheinbaum sobre ataque de militares

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia revisión de la actuación de los militares tras el ataque en Tamaulipas que dejó seis muertos