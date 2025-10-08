Secretario de Infraestructura informa sobre avance del Programa de Infraestructura Carretera

Programa de Infraestructura Carretera avanza 60%: SICT

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que a la fecha llevan 60% de avance en el Programa de Infraestructura Carretera 2025, con una inversión de 17 mil millones de pesos.

Explicó que en este momento tienen 70 frentes de trabajo, 6 mil trabajadores, y utilizando mil 700 máquinas para obras y puentes prioritarios.

Adicionalmente, Jesús Esteva explicó que hay ocho frentes de trabajo para la construcción de autopistas y que tienen una inversión de 14 millones este año, es decir que es inversión mixta.

Informó que el programa de obra se ha dividido en obras de continuidad; ejes prioritarios; puentes y distribuidores viales y programa carretero en Guerrero.

Entre las obras de continuidad se encuentra un tramo carretero en San Ignacio-Tayoltita de 96 km; un Puente Rizo de Oro, Chiapas; Puente Nichupté, Quintana Roo, entre otros.