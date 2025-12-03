Sector privado alerta sobre desafíos de la nueva jornada laboral para pymes

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- El sector privado aseguró que si bien están de acuerdo en aumentar los salarios mínimos y de reducir paulatinamente la jornada laboral, habrá un impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país, lo que aumenta el riesgo de cierre de negocios y que crezca la informalidad.

Tras conocerse que el salario mínimo se incrementará 13% a nivel nacional, para pasar de 278.8 pesos diarios a 315 pesos, y en 5% para los salarios en la frontera Norte, de 419.8 a 440.8 pesos diarios, los organismos aseguraron que no es solamente este aumento sino los costos laborales que ello conlleva.

Por una parte, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que el gobierno debería dar un subsidio a las horas extra porque el "sector puede pagar mejor a la persona trabajadora, pero no puede cargar con más impuestos y costos laborales sin comprometer su operación".

En un comunicado, el organismo explicó que plantearon al gobierno y a los legisladores "implementar un esquema de subsidio a las horas extra a partir de la hora 41 semanal, como medida para compartir el costo entre empleador y Estado, evitar que la desaparición del uso operativo de horas triples genere impactos financieros irreversibles e incentivar la contratación en lugar de castigarla con más cargas fiscales".

Afirmó que el apoyo debe enfocarse a las Mipymes registradas en el Seguro Social, ya que representa más del 75% de los negocios familiares formales en México, "de no implementarse el costo adicional por trabajador podría superar los 65 mil pesos al año, afectando la capacidad de generar y mantener empleos".

"Vamos a estar en una condición muy complicada"

Al respecto, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Lourdes Medina Ortega, dijo que "vamos a estar en una condición muy complicada, porque el 13% no es cualquier cosa...una cosa es el 13% del salario mínimo y otra la negociación contractual, son dos cosas totalmente diferentes, complejas".

En conferencia de prensa, añadió: "En general será complicado, pero lo vamos a cumplir, no va a ser tan fácil" y queda la pregunta de: "¿Cuántas Pymes van a tener la capacidad de atender esas prestaciones?, para ellos sí sería mucho más complicado", porque admitió, hay riesgo de que algunas no puedan hacer frente.

Al respecto, la vicepresidenta nacional de sectores y ramas industriales de Canacintra, Margarita Gálvez, dijo que hay empresas que corren el riesgo de cerrar o despedir personal, sobre todo porque en diciembre son comunes los recortes.

Coparmex pide más detalle del aumento salarial

A su vez, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que si bien apoyan el aumento a los salarios mínimos, porque permitirán a los trabajadores adquirir 2.5 veces el valor de las canastas alimentaria y no alimentaria, se deben analizar a detalle futuros aumentos.

"Para sostener esa ruta, consideramos indispensable realizar una observación continua del mercado laboral, la inflación y el crecimiento económico, a fin de evaluar cada año la pertinencia de los ajustes y garantizar estabilidad para las empresas y el empleo formal".

En un comunicado, la Confederación recordó que desde hace casi una década impulsa la "nueva cultura salarial", con la que estima que se ha recuperado cerca de 148% del poder adquisitivo del salario mínimo.

Además del tema salarial, Coparmex respaldó el acuerdo para incorporar a la Constitución una jornada laboral de 40 horas semanales, que se aplicará de forma gradual a partir de 2027.

Añadió que hay un acuerdo para incorporar en la Constitución una jornada laboral de 40 horas semanales, lo que será de manera progresiva lo que contempla reglas para las horas extraordinarias, que se limitarán a 12 horas por semana bajo ciertas condiciones.