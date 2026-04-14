Segob reporta más de 9 mil armas canjeadas por efectivo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).-

, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reportó que como parte del programa "Sí al desarme, sí a la paz", se han canjeado

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de fuego por dinero en efectivo, además que niñas y niños intercambiaron juguetes bélicos por juguetes educativos, del 1 de octubre de 2024 a la fecha.En lade la presidentade este martes 14 de abril en Palacio Nacional, Rodríguez presentó avances de laa las Causas que ha brindado más de 5 millones 900 milen beneficio de más de 3 millones y medio de personas."Acercamos servicios, trámites y actividades adedel país, donde estamos construyendo condiciones de paz y espacios libres de violencia junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno", dijo al destacar que con las visitas casa por casa, a la fecha, se ha llegado aIndicó la titular de la Segob que más dehan dado respuesta directa "a un gran número de los requerimientos planteados en las visitas por vecinos y jóvenes", y se han brindadoen trámites y servicios."Aquí, el 33% de los servicios brindados son atenciones médicas, vacunación, salud bucal y entrega de medicamentos por el IMSS, por el ISSSTE, por el IMSS-Bienestar; el 27% corresponde a programas y actividades para jóvenes, como su incorporación a la educación media superior, a la Beca Rita Cetina y también a Jóvenes Construyendo el Futuro; el 25% tiene que ver con actividades comunitarias, como trabajo social y tequios; y el 15% se trata de incorporación a los distintos Programas de Bienestar del Gobierno de México", reportó.Entre otras acciones,mencionó que en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han recuperadoLa secretaria de Gobernación dijo que a la fecha se han llevado a cabo más deen todo el país, donde600 mil personas han participado en, deportivas, comunitarias, educativas, de fomento al empleo y al emprendimiento.Con el, reportó, se ha llegado ay 81 localidades en tres estados, donde se han entregado, de manera gratuitanuevos de primera necesidad, decomisados en aduanas.