Semana Santa: Harfuch y Karely Ruiz dominan ventas de toallas en balnearios
Balnearios registraron alta demanda de toallas con diseños de Harfuch y la influencer Karely Ruiz, desplazando a otros personajes populares.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- "Llévele de 100 lastoallas del Harfuch y de la Karely, también tenemos la versión del Batman mexicano
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", grita una vendedora que exhibe una veintena de modelos de sus productos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la influencer Karely Ruiz se convirtieron esta Semana Santa en los reyes de los balnearios y centros vacacionales en la Ciudad de México y Morelos.
Más de 10 modelos de toallas de Harfuch con el torso descubierto gracias al Photoshop o la Inteligencia artificial, otras en traje, con la batiseñal con la palabra "Omar" y la leyenda: El Batman de México.
Karely Ruiz es la más vendida. La influencer posando en bikini en diferentes colores y poses.
Con menores ventas aparece el cantante de reguetón El Malilla, quien fue despojado por Harfuch en las preferencias del mercado de las toallas. También hay de Cristiano Ronaldo, cuyas ventas bajaron después de su negativa de jugar contra México.
Son las inmediaciones del Centro Vacacional Oaxtepec, uno de los epicentros de la Semana Santa donde hordas de familias chilangas compran trajes de baño, sandalias y toallas para ingresar a este y otros balnearios morelenses.
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