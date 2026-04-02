Semana Santa: Harfuch y Karely Ruiz dominan ventas de toallas en balnearios

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- "Llévele de 100 las

y de la Karely, también tenemos la versión del

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", grita unaque exhibe una veintena de modelos de sus productos.El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,, y la influencerse convirtieron estaen los reyes de los balnearios y centros vacacionales en la Ciudad de México y Morelos.Más de 10 modelos decon el torso descubierto gracias alo la Inteligencia artificial, otras en traje, con la batiseñal con la palabra "Omar" y la leyenda: Eles la. La influencer posando enen diferentes colores y poses.Con menores ventas aparece el cantante de reguetón, quien fue despojado por Harfuch en las preferencias del mercado de las toallas. También hay de, cuyasdespués de su negativa de jugar contra México.Son las inmediaciones del, uno de los epicentros de ladonde hordas de familias chilangas compran trajes de baño, sandalias y toallas para ingresar a este y otros