logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SUS CORAZONES

Fotogalería

CRISTO EN SUS CORAZONES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Semarnat rescata tortuga verde contaminada en Veracruz

La tortuga verde fue localizada viva en playa de la Riviera y trasladada para atención veterinaria especializada.

Por El Universal

Marzo 30, 2026 12:55 p.m.
A
Semarnat rescata tortuga verde contaminada en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (

Semarnat
) reportó que en Alvarado, Veracruz, se atendió el varamiento

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


de una tortuga verde (Chelonia mydas) contaminada con hidrocarburos, que fue localizada con vida en playa de la Riviera.
De acuerdo con lo anunciado por la autoridad ambiental el pasado domingo 29 de marzo, el ejemplar fue trasladado vivo para su atención veterinaria y ahora se encuentra limpio.
Por ello, agradeció la coordinación entre la ciudadanía, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encabezada por Mariana Boy Tamborrell y el Acuario de Veracruz.
"En medio de las acciones por la presencia de hidrocarburos en las playas del Golfo de México, cada esfuerzo cuenta para cuidar la vida marina", agregó.
Esta especie atendida se suma a los seis ejemplares con presencia de hidrocarburos que registró la Profepa tras el derrame petrolero del Golfo de México que ha afectado más de 600 kilómetros de costa, de acuerdo con organizaciones ambientalistas.
En conferencia de prensa del pasado 26 de marzo, la procuradora Mariana Boy indicó que, hasta ese momento, se había atendido un total de seis ejemplares con presencia de petróleo en Veracruz: tres tortugas y tres aves. Sin embargo, mencionó que las especies fueron atendidas y liberadas por personal ambiental.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Semarnat rescata tortuga verde contaminada en Veracruz
Semarnat rescata tortuga verde contaminada en Veracruz

Semarnat rescata tortuga verde contaminada en Veracruz

SLP

El Universal

La tortuga verde fue localizada viva en playa de la Riviera y trasladada para atención veterinaria especializada.

Detienen a mujer por feminicidio de profesora en Oaxaca
Detienen a mujer por feminicidio de profesora en Oaxaca

Detienen a mujer por feminicidio de profesora en Oaxaca

SLP

El Universal

El Observatorio Mujinaf exige justicia y reparación integral tras el feminicidio ocurrido en Oaxaca.

Empresas de Cuba buscan comprar petróleo a Pemex: Sheinbaum
Empresas de Cuba buscan comprar petróleo a Pemex: Sheinbaum

Empresas de Cuba buscan comprar petróleo a Pemex: Sheinbaum

SLP

El Universal

Sheinbaum señala que la compra de combustible no es solo gobierno a gobierno, sino también entre privados.

Aseguran embarcación con 650 kilos de cocaína
Aseguran embarcación con 650 kilos de cocaína

Aseguran embarcación con 650 kilos de cocaína

SLP

El Universal

Seis presuntos infractores fueron detenidos y puestos a disposición de autoridades competentes.