Semarnat rescata tortuga verde contaminada en Veracruz
La tortuga verde fue localizada viva en playa de la Riviera y trasladada para atención veterinaria especializada.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat ) reportó que en Alvarado, Veracruz, se atendió el varamiento
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de una tortuga verde (Chelonia mydas) contaminada con hidrocarburos, que fue localizada con vida en playa de la Riviera.
De acuerdo con lo anunciado por la autoridad ambiental el pasado domingo 29 de marzo, el ejemplar fue trasladado vivo para su atención veterinaria y ahora se encuentra limpio.
Por ello, agradeció la coordinación entre la ciudadanía, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encabezada por Mariana Boy Tamborrell y el Acuario de Veracruz.
"En medio de las acciones por la presencia de hidrocarburos en las playas del Golfo de México, cada esfuerzo cuenta para cuidar la vida marina", agregó.
Esta especie atendida se suma a los seis ejemplares con presencia de hidrocarburos que registró la Profepa tras el derrame petrolero del Golfo de México que ha afectado más de 600 kilómetros de costa, de acuerdo con organizaciones ambientalistas.
En conferencia de prensa del pasado 26 de marzo, la procuradora Mariana Boy indicó que, hasta ese momento, se había atendido un total de seis ejemplares con presencia de petróleo en Veracruz: tres tortugas y tres aves. Sin embargo, mencionó que las especies fueron atendidas y liberadas por personal ambiental.
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