Semarnat rescata tortuga verde contaminada en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (

) reportó que en Alvarado, Veracruz, se atendió el

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de una(Chelonia mydas) contaminada con, que fue localizada con vida en playa de la Riviera.De acuerdo con lo anunciado por la autoridad ambiental el pasado domingo 29 de marzo, el ejemplar fuepara suy ahora se encuentraPor ello, agradeció la coordinación entre la ciudadanía, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () encabezada pory el"En medio de las acciones por la presencia deen lasde México, cada esfuerzo cuenta para cuidar la", agregó.Esta especie atendida se suma a loscon presencia deque registró latras el derrame petrolero del Golfo de México que ha afectado más dede costa, de acuerdo con organizaciones ambientalistas.En conferencia de prensa del pasado 26 de marzo, la procuradoraindicó que, hasta ese momento, se había atendido un total decon presencia de petróleo en Veracruz: tres tortugas y tres aves. Sin embargo, mencionó que las especies fueron atendidas ypor personal ambiental.